Wohngebiet im Nordwesten von Bidingen: Gemeinderat bringt Bauvorhaben voran

Am nordwestlichen Rand der Gemeinde Bidingen soll auf 0,19 Hektar ein Wohngebiet entstehen. Der Gemeinderat ist bei dem Bauvorhaben nun einen Schritt weiter.

29.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die erste öffentliche Gemeinderatssitzung in Bidingen ließ sich noch ruhig angehen. Nur wenige Themen standen auf der Tagesordnung. Die Sitzung verlief ruhig und zügig. Nur wenige Zuhörer hatten sich in der Turnhalle Bidingen eingefunden. Auf der Agenda standen zwei Bauanträge. Auch die Lüftungsgeräte in der Schule Bidingen wurden thematisiert.

Gemeinderat Bidingen stimmt einstimmig für den Aufstellungsbeschluss

Ausführlich erklärte Paul Schöne von der Firma Abt Plan, Kaufbeuren, die Aufstellung des Bebauungsplanes im Eurischweg (Flurnummer 205). Hier handelt es sich am nordwestlichen Rand des Gemeindegebietes um ein allgemeines Wohngebiet in offener Bauweise, die Größe beträgt circa 0,19 Hektar. Nach den umfangreichen Informationen von Schöne und anschließender kurzer Beratung erfolgten der einstimmige Aufstellungsbeschluss für die Bauleitplanung und der Billigungsbeschluss zur Auslegung (30 Tage) für diesen Bebauungsplan.

Weiterer Bauantrag liegt Gremium vor

Einen weiteren einstimmigen Beschluss gab es beim Bauantrag für den Neu-Anbau und Erweiterung der Wohnung mit Doppelgarage und Nebengebäude.

Für den letzten Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ informierte Erster Bürgermeister Franz Martin in Wort und Bild über die neu eingebauten Lüftungsgeräte in der Schule Bidingen. Mit dieser erforderlichen Corona-Maßnahme zeigte sich der gesamte Gemeinderat bestätigt und Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler zufrieden. „Es hat alles bestens geklappt“, sagte Bürgermeister Martin, „die Handwerker kamen zügig voran“.

