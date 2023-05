Worauf sich die Fußballfans des FC Thalhofen freuen können

FC Thalhofen bestreitet am Samstag sein letztes Heimspiel. Dazu wollen die Fußballer die gute Serie fortsetzen. Was die Gastgeber im Moment auszeichnet.

20.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Dem vierten Sieg in Serie will der FC Thalhofen am Samstag, 19. Mai, im letzten Heimspiel der Bezirksliga-Saison den nächsten Triumph folgen lassen. Zu Gast am Mühlsteig ist der FC Heimertingen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

So sieht es in der Tabelle für Thalhofen aus

Die Gäste sicherten mit einem Heimsieg gegen den TV Bad Grönenbach bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt. In der Tabelle steht der FC Heimertingen auf Rang neun mit 38 Punkten. Der FC Thalhofen gewann am vergangenen Wochenende auch die vierte Partie in Serie. Ziel ist es, den aktuell vierten Tabellenplatz zu verteidigen. Diesen hat der FCT mit 48 Punkten und zwei Zählern Vorsprung inne.

Grundlage dafür ist eine gute Leistung gegen Heimerting, bevor die Niemeyer-Elf dann nächste Woche auf den direkten Tabellennachbarn SG Niedersonthofen/Martinszell trifft. Besonders wollen die Fußballer dem heimischen Publikum noch mal eine gute Leistung zeigen, was in dieser Saison nicht immer gelang. Von den 14 Heimspielen entschied Thalhofen lediglich sechs Partien für sich. Die aktuelle Form lässt jedoch hoffen, diese Bilanz zu verbessern.

Wo es bei den Fußballern derzeit besonders gut läuft

Gerade in der Offensive läuft es bei der Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer sehr gut. In den vergangenen drei Spielen traf sie zwölf Mal. Diesen Trend will sie am Samstag fortsetzen und den Fans ein aufregendes Spiel zeigen. Personell steht dafür, bis auf den verletzten Dominik Dürr, voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichhart, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Jakob Zeiler, Janik Suske, Cedric Wahler, Timo Welte, Luca Csauth, Niklas Zeiler, Linus Zeiler, Fabi Hartmann, Robin Thiel, Christoph Berkmüller, Jona Königstein.

