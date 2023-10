Dieser flauschige Champion tritt bei der Welthundeausstellung an

Eine Marktoberdorferin war mit ihrem Hund auf der Welthundeausstellung in Genf. Ihr Golden Retriever hat schon mehrere Preise gewonnen.

20.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Sie haben weiches, goldenes Fell, große Augen und ein ausgeprägtes Schmusebedürfnis: Golden Retriever. Eine Fellnase mit dem klangvollen Namen „Gwynn Sevenway Fly me to the Moon“ aus Marktoberdorf ist ein Paradebeispiel seiner Rasse und hat es in diesem Jahr sogar in die Championsklasse der Welthundeausstellung in Genf geschafft. „Das ist eine der bedeutendsten Ausstellungen der Welt“, sagt Frauchen Karin Simmelbauer. Es werde der Weltsieger jeder Hunderasse bestimmt, unter dem Gesichtspunkt: Welcher Hund ähnelt am meisten dem Ideal seiner Rasse?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.