Wortakrobat, Kabarettist, Gitarrenkünstler: Willy Astor begeistert Zuschauer in Marktoberdorf

16.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Das wird unser Abend“, versprach Willy Astor am Donnerstagabend dem zahlreich erschienenen Publikum im Marktoberdorfer Modeon. Gerade in Zeiten wie diesen, in der sich unsere Welt auf dünnem Eis bewegt, sei es wichtig, den Humor nicht zu verlieren oder anders gesagt: „Albernheit verhindert den Ernst der Lage“. (Lesen Sie auch ein Interview mit Willy Astor im Vorfeld der Veranstaltung: Willy Astor über den Tod der Queen: „Das interessiert mich nicht!“)

Willy Astor widmet der Stadt ein eigenes Lied: "Marktoberdorf, du bist so wie du bist"

So stellte sich der Wortkünstler gleich mal die Frage, wie es eigentlich zu dem sprachlichen Gendefekt im Allgäu gekommen ist. Sein Auftritt in Marktoberdorf sei ja „oimal“ verschoben worden, also auf hochdeutsch einmal. Und was heißt dann „koimal“? Astor spekulierte, ob das etwas mit dem Fisch „Koi“ zu tun haben könnte. Anschließend outete sich Astor als größter Fan von Marktoberdorf und widmete der Stadt ein eigens komponiertes Lied mit dem Titel „Marktoberdorf, du bist so wie du bist“. Auch wenn es nur aus dieser einen Textzeile bestand und der Liedermacher es gerne an seine jeweiligen Auftrittsorte anpasst, konnte er seine Gäste damit überzeugen.

Astor musste an diesem Abend seine Gitarre, hin und wieder nachstimmen. Ihr war es im offenbar nicht geheizten Modeon zu kalt. Das Stimmungsbarometer der Zuschauerinnen und Zuschauern war hingegen ziemlich weit oben. Schließlich nahm der bayerische Künstler die Gäste mit seinem Programm „Pointe at no Return – The greatest Witz“ mit auf eine Reise durch die letzten 30 Jahre seines Schaffens.

Neuinterpretierte Klassiker und allerlei Wortspielereien

Den Anfang machte hier ein Medley aus seinen Klassikern, wie „Baby You can leih my Seiher“ von den Doors oder der Welthit von ABBA „SOS“, der zu „ich hoff’ du freust dich Schatz, wenn ich mit dir bei Esso ess’“ wurde. Weiter ging es mit Songs, die während des ersten Lockdowns entstanden sind. Auch hier bewies Willy Astor sein unglaubliches Sprachtalent. So schaffte er es durch seine Wortspielereien, dass man selbst über den Klopapiermangel oder die Desinfektionsmittelhysterie schmunzeln musste. Freilich stammen alle Texte von ihm selber und die Pointen haben „Demeter Qualität“, versicherte er.

Verwundert zeigte sich der Comedian über zwei freie Plätze in der ersten Reihe. „Ist das ein Test für mich?“ Die Antwort kam kurz darauf in Form einer Frau, die sich verspätet hatte und dort Platz nahm. Ein guter Anlass für den Kabarettisten, sie in der Gruppe Willkommen zu heißen und sie im weiteren Verlauf des Abends immer mal wieder in das Programm mit einzubinden. Die Besucherin nahm es mit Humor und gab bereitwillig Auskunft auf gestellte Fragen.

Willy Astor bewegte die Marktoberdorfer zum Mitsingen

Das übrige Publikum überzeugte Astor mühelos zum Mitsingen. Nach der Melodie von „Quanta na mera“ sangen alle begeistert „Kaul-quappen-socken, oder „Zeit-schriften-ständer“ mit. Nach der Pause des gut zweistündigen Programms begrüßte Willy Astor seine Gäste mit „Hello Again“ von Howard Carpendale. Natürlich auch hier mit angepasstem Text.

Das breite Spektrum, mit dem der Liedermacher, Wortakrobat, Komödiant, Gitarrenkünstler oder Kabarettist Astor sein Publikum immer wieder neu begeistert, zeigt, was alles in ihm steckt. Diese Vielfältigkeit kam Donnerstagabend auch in den leiseren Tönen von Astor zum Ausdruck. In seinem Anti-Kriegs-Lied „An was ich glaube“, befasste er sich mit dem aktuellen Weltgeschehen. „Man vergisst, dass nicht alles selbstverständlich ist“ ist nur eine Zeile aus dem Songtext.

Der Künstler hatte sein Verpsrechen zu Beginn des Events gehalten

Eine ganz besondere Stimmung zauberte Astor mit seinem Schlusslied „Nautilus“ in den Saal. Bei gedämpfter Beleuchtung stellte er noch einmal sein außerordentliches Können an der Gitarre unter Beweis. Mit „Der Abend in Marktoberdorf war wunder, wunderschee“, verabschiedete sich das Multitalent von seinem Publikum. Dass er sein Anfangsversprechen gehalten hat („unser Abend“), machte der lang anhaltende Applaus deutlich spürbar.