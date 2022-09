Zahlreiche EC-, Versicherungs- und Ausweiskarten bei Straßenreinigung in Marktoberdorf aufgetaucht

Das überörtliche Straßenreinigungsunternehmen hat in einer zweiwöchigen Aktion 20 Karten aus Geldbeuteln gefunden. Die Zuordnung zu den Besitzern ist schwierig.

Das in Marktoberdorf ansässige und überörtlich tätige Straßenreinigungsunternehmen hat der Polizei am Donnerstag eine beachtliche Ausbeute einer zweiwöchigen Reinigungsaktion ausgehändigt. Laut Polizei fanden die Mitarbeiter insgesamt 20 EC-Karten, Krankenversicherungskarten und Personalausweise. (Lesen Sie dazu auch: Geldbeutel in Marktoberdorf gefunden: Der Eigentümer ist trotzdem sauer)

Es ist schwierig bis unmöglich, die Besitzer zu finden

Aufgrund des schlechten Zustandes in denen sich die Fundsachen teilweise befinden, ist es nach Angaben der Polizei schwierig bis unmöglich, die Inhaber zu ermitteln.

