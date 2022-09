Zehn Jahre Gefangenschaft: Wie ein Friesenrieder den Russland-Feldzug erlebt hat

Michael Rinninger aus Friesenried musste im Zweiten Weltkrieg den Russland-Feldzug mitmachen. Seine Erlebnisse in verschiedenen Straflagern hat er aufgeschrieben.

Über seine zehneinhalb Jahre als Kriegsgefangener in verschiedenen russischen Arbeitslagern nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Aufzeichnungen von Michael Rinninger. Sie sind im Besitz seiner Tochter Renate und seines Schwiegersohns Franz Wetzler aus Friesenried. Joachim Gerum aus Friesenried hat diese Aufzeichnungen mit Hilfe von Dominik Neidinger in einer Broschüre zusammengefasst und herausgegeben. Besonders interessant ist, dass Rinninger während seiner Kriegsgefangenschaft in vier sehr unterschiedlichen Regionen der damaligen Sowjetunion war. (Lesen Sie auch: Rätsel aus Obergünzburg gelöst: Das geschah mit den Kriegspferden an der Front.)

Der Friesenrieder war während seiner Kriegsgefangenschaft in vier ganz unterschiedlichen Regionen der früheren Sowjetunion

Zuerst in der Nähe der Stadt Kemerovo im südwestlichen Sibirien, dann in Workuta, ganz im Nordosten des europäischen Russland, in der Nähe des Polarkreises. Anschließend war er für ein paar Jahre im Südosten der Ukraine, in der Nähe der großen Stadt Donezk, die damals Stalino hieß. Zuletzt war er etwa zweieinhalb Jahre lang in Lagern bei der Stadt Jekaterinburg, damals Swerdlowsk. Diese Stadt liegt am Ostrand des Ural-Gebirges.

Ein Bericht über 10 Jahre Kriegsgefangenschaft in Russland: Michael Rinninger (links) mit einem Kameraden. Bild: Franz Wetzler

Rinninger schildert in seinen Aufzeichnungen sowohl die Arbeit und die Lebensbedingungen in diesen Gefangenen- und Straflagern als auch die jeweilige Landschaft in den vier Regionen, in denen er interniert war. Diese unterscheiden sich sehr stark voneinander. Und der Transport per Güterwaggons von einer dieser Gegenden in eine andere dauerte jeweils einige Wochen.

Strapazen im Güterzug: Eiseskälte und nur 400 Gramm Brot pro Tag

Besonders strapaziös war der Transport von Kemerovo nach Workuta, vom 10. November bis zum 24. Dezember 1948. Der Güterzug war also sechs Wochen unterwegs – zu einer Zeit, als in Russland bereits der Winter anfing. Als Verpflegung gab es die ganze Fahrt über pro Mann und Tag 400 Gramm Brot und Wasser.

Um zehneinhalb Jahre Kriegsgefangenschaft in russischen Arbeits- und Straflagern zu überleben, benötigte man eine gehörige Portion Glück, wie Rinninger mehrmals erwähnt. So hat ihn einmal, als er schwer krank darniederlag, die russische Lagerärztin mit der Verabreichung von Traubenzucker-Ampullen wieder auf die Beine gebracht.

In der Broschüre wird der Inhalt durch Kartenausschnitte der betreffenden Regionen Russlands, beziehungsweise der Sowjetunion, veranschaulicht. Außerdem wurde ein kürzerer Abschnitt aus dem Buch „Archipel Gulag" des russischen Nobelpreisträgers Alexander Issajewitsch Solschenizyn zum Vergleich eingefügt.