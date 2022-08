Zu Besuch bei der Obergünzburger Feuerwehr: Wie viele Sprossen hat die Drehleiter?

Die Feuerwehrwache in Obergünzburg hat besonderen Besuch bekommen: Drittklässler besichtigten alles und durften alles fragen.

06.08.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Seit vielen Jahren liegt die Brandschutzerziehung fest in den Händen von Robert Müller. 47 Jahre war er im aktiven Dienst. Tausende Kinder hat er schon mit dem Thema Feuer vertraut gemacht. Auch an diesem Mittwochmorgen steht er wieder mal vor einer Schulklasse. „Welche Arten von Feuer gibt es?“, fragt er die Kinder. Viele Hände schnellen in die Höhe. „Lagerfeuer“, „brennende Kerze“, „Waldbrand“ lauten die Antworten der Schüler. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes mit Feuereifer dabei. „Für die Kinder ist das schon immer ein besonderes Erlebnis, zur Feuerwehrwache zu kommen“, sagt Robert Müller und schmunzelt. An mehreren Vormittagen kamen die Drittklässler – viele nicht zum ersten Mal. Denn Brandschutzerziehung ist bereits im Kindergarten ein Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.