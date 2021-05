Zu "blau": Traktorfahrer aus Marktoberdorf schläft bei Blutprobe ein

Landwirt fällt bei einer Verkehrskontrolle in Marktoberdorf auf. Der 48-Jährige war erheblich betrunken. Aber das war nicht sein einziges Vergehen.

14.05.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Es begann mit einer eigentlich normalen Kontrolle der Polizei in Marktoberdorf und endete für den Betroffenen in einem Desaster. Eine Streifenbesatzung der Marktoberdorfer Polizei unterzog einen 48-jährigen Traktorfahrer im Marktoberdorfer Stadtteil Thalhofen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Weil der Fahrer augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, bestätigte ein Alkoholtest den Verdacht und zeigte ein Ergebnis von rund zwei Promille an.

Marktoberdorfer durfte überhaupt nicht fahren

Im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass gegen den Traktorfahrer ein aktuelles Fahrverbot besteht. Er hätte den Traktor also nicht fahren dürfen.

Bei der Blutprobe schläft er ein

Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Blutentnahme. Wegen seines Alkoholpegels war er allerdings so müde, dass er mehrfach einschlief. Als er wieder aufwachte, durfte der Mann nach Hause - ohne Traktor und ohne Führerschein.