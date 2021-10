Zu Hause soll für die Männer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf der Knoten platzen

Handballer der SG Biessenhofen-Marktoberdorf fiebern erstem Sieg entgegen. Doch es kommt ein Titelfavorit. Welchen Wermutstropfen es für den Trainer gibt

23.10.2021 | Stand: 14:00 Uhr

Zwei Heimspiele und mehrere Auswärtsbegegnungen stehen bei den Handballteams der SG Biessenhofen-Marktoberdorf am Samstag, 23. Oktober, auf dem Terminplan. Die erste Männermannschaft tritt dabei zum ersten Mal in dieser Saison in der Marktoberdorfer Sporthalle an. Sie empfängt um 17.30 Uhr die Spielgemeinschaft SG Kempten/Kottern.

Gastgeber noch ohne Punktgewinn

Die Gastgeber, die nach zwei Spieltagen als einzige in der Bezirksoberliga West noch ohne Punktgewinn sind, hoffen, an die Leistung in der zweiten Halbzeit der so knapp verlorenen Partie (22:23) in Waltenhofen anknüpfen zu können. Die nach der 40. Minute gezeigten Kombinationen, Konter und Spielzüge machen Mut, dass nun der Knoten geplatzt ist und die Stürmer die Schwächen beim Abschluss überwunden haben.

Ausfall wegen Fußverletzung

Voraussichtlich auf längere Zeit muss Trainer Max Nuscheler auf Levi Stöckl verzichten, der sich am vergangenen Samstag eine schwere Fußverletzung zuzog. Er kann stattdessen wieder mit Johannes Fassnacht rechnen, der nach einem Auslandsaufenthalt wieder in den Kader zurückgekehrt ist.

Gegner kommt mit Empfehlung eines Sieges nach Marktoberdorf

Der langjährige Allgäuer Kontrahent SG Kempten/Kottern kommt mit der Empfehlung eines 32:30-Sieges über den TSV Sonthofen nach Marktoberdorf. Das Team hatte nach der langen Coronapause Abgänge zu verzeichnen, erscheint aber trotzdem stark genug, eine gute Rolle im Meisterschaftskampf zu spielen.

Vorspiel bestreitet die B-Jugend

Lesen Sie auch

Handball SG Kaufbeuren Normalität vor der Herausforderung - SG Kaufbeuren vor der Saison

Das Vorspiel zu diesem Derby bestreitet um 15.30 Uhr die männliche B-Jugend der SG gegen die Alterskollegen aus Buchloe.

Nach dem hohen Auftaktsieg gegen den SC Eichenau hofft die zweite Männermannschaft, gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering III erneut eine gute Leistung abliefern zu können. Spielbeginn in Germering ist um 12.30 Uhr.

Saisonpremiere ist für die A-Juniorinnen der SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Sie müssen bei der JSG Alpsee/Grünten, einer Handballspielgemeinschaft aus Immenstadt und Sonthofen, antreten. Die männliche C-Jugend erwartet beim Spiel in Memmingen eine schwere Aufgabe. Die Jüngsten der SG, die E-Jugend, treffen in Memmingen auf den dortigen Nachwuchs und die SG Kaufbeuren/Neugablonz.

Lesen Sie auch:

Handballer aus Marktoberdorf atmen auf: Endlich ins Training