Zu Ostern ist in der Filmburg Marktoberdorf wieder ein besonderes Programm geboten

Die Filmburg Marktoberdorf zeigt zu Karfreitag und Ostern besondere Filme. Unter anderem ist die "Matthäus Passion" auf der großen Leinwand zu sehen.

06.04.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Für besondere Zeiten hält die Filmburg Marktoberdorf auch ein gut ausgewähltes Programm bereit. So steht der Karfreitag, 7. April, ganz in der Mystik von Johann Sebastian Bachs Matthäuspassion. Kongenial verbindet die unsterbliche Musik den Aufruf in der Arie „Erbarme dich“ mit beeindruckenden Filmszenen aus den Bereichen Tanz, Chorgesang und Theater. Seit vielen Jahren ist diese filmische Umsetzung des Evangeliums zum Kultfilm geworden. In der Filmburg wird die „Matthäus Passion“ am Karfreitag um 20 Uhr gezeigt. Anrührend, sinnlich, und überraschend agieren alle Mitwirkenden, egal ob es sich um eine Gruppe obdachloser Sänger aus Amsterdam handelt, oder um die hervorragenden Solisten in einer Kirchenruine.

An Ostermontag läuft in der Filmburg "Nicht ganz koscher"

Am Ostersonntag, 9. April, kommt um 20 Uhr noch einmal „Nicht ganz koscher“ auf die Leinwand. Das Thema passt perfekt für diesen Hohen Feiertag, denn in dem Film ziehen ein jüdischer und ein arabischer Mann unfreiwillig durch die Wüste im gelobten Land. Allmählich lösen sich religiöse Distanz, Misstrauen und Abneigung der Schicksalsgemeinschaft in den Weiten der unbeschreiblichen Sanddünen auf. Ein wahres Vergnügen, die Möglichkeit der Veränderung miterleben zu können, heißt es in der Ankündigung.

Das steht sonst noch so im April auf dem Programm

Und dann erfüllt der Osterhase noch so manchen Wunsch und bringt als Schmankerln, Die „Vogelperspektiven“, „She said“ und „Ein Mann namens Otto“ nochmals auf die Leinwand, bevor der autobiografische Spielfilm „Die Fabelmans“ über Steven Spielbergs Leben die Herzen der Zuschauer erobern sollt.

Drei sehr unterschiedliche Dokumentarfilme ziehen Ende April die Aufmerksamkeit auf sich: „Bigger than us“ ist eine episodische Reise rund um die Erde und wird von der jungen Allgäuer Klima-Generation präsentiert. „...Wie Dich selbst“ philosophiert über den Weg vom „Ich zum Wir“ und in „Vivace“ erzählt die Geigenvirtuosen Ann-Sophie Mutter über ihr Leben in Konzertsälen und auf Wanderwegen inklusive wunderbarerer Musik.

Tickets gibt es unter 08342/ 916683, Informationen zum Programm im Internet unter der Adresse www.filmburg.de