Zu viel Grün im Modeon-Saal in Marktoberdorf?

Während der Ausschusssitzung im Modeon in Marktoberdorf ist es Carl Singer (Freie Wähler) zu grün im Saal. Doch die Farbe lässt sich seit Kurzem ändern.

12.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Seit Kurzem kann dank LED-Lampen der Saal des Modeons farblich individuell gesteuert werden. So war er auch in der Ausschusssitzung wieder in Grün gehalten – in einer der beiden Stadtfarben. Beim Punkt Verschiedenes hielt es jedoch Carl Singer (Freie Wähler) nicht mehr auf seinem Stuhl: „Mir ist hier zu viel Grün drin“, sagte er mit süffisantem Unterton auch in Anspielung auf so manche Wortmeldung der Grünen-Fraktion. Flugs drehte der Techniker über dem Saal am Knopf und schon erstrahlte alles in neutralem Weiß – der anderen Stadtfarbe. (Lesen Sie auch: Marktoberdorfer Grüne im Stadtrat tauschen Fraktionschef)

Neue Laternen für Selbensberg

Ein weiteres Thema im Gemeindeausschuss war die neue Ortsstraße in Selbensberg bei Bertoldshofen. Diese soll teilweise erneuert werden. Begleitend dazu sollen auch neue Laternen aufgestellt werden. Ob die Lampen dimmbar seien, fragte Werner Geiger (Stadtteile aktiv) im Auftrag eines Anwohners. Sie deutlich abzudunkeln, führe zu Einsparungen, sagte Bauamtsleiter Ralf Baur, sei aus Sicherheitsgründen aber nicht vorgesehen. Wenn die Lampe ins Schlafzimmer blende, müsse eventuell ein anderer Standort gesucht werden.