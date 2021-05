Zu wenig Impfstoff: Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren klagen immer noch über zu geringe Lieferungen

Über ein Drittel der Menschen in der Region bekam eine Corona-Impfung. Warum es nicht schneller geht und wie die Chancen auf einen unbeschwerten Sommer stehen.

Die Corona-Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren erhalten nach Angaben des ärztlichen Leiters, Dr. Gregor Blumtritt, noch immer zu wenig Impfstoff. „Wir könnten deutlich schneller arbeiten, wenn wir mehr Impfstoff erhalten würden“, sagte Blumtritt. Die beiden Impfzentren sind von der Kapazität dafür ausgelegt, täglich zusammen 800 Menschen gegen das Coronavirus impfen zu können.

Doch aufgrund der zugeteilten Impfstoffmengen schwanken die Zahlen derzeit zwischen 600 und 800 Patienten pro Tag. Kürzlich konnten laut Blumtritt an einem Tag nur 150 Menschen geimpft werden. „Von der angekündigten großen Impfstoffschwemme, ist bei uns beileibe nichts zu spüren“, sagt Blumtritt.

Im Ostallgäu und Kaufbeuren haben 64.000 Menschen die Erstimpfung

Im Ostallgäu und Kaufbeuren zusammen haben (Stand Freitag) 63 784 Menschen eine erste Corona-Impfung erhalten; das entspricht 34,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Doppelt geimpft sind 15784 Menschen (8,5 Prozent). Die Zahlen beziehen sich auf Impfungen in den Zentren und in Arztpraxen. „Diese Werte sind eigentlich ganz gut. Doch wir könnten schon weiter sein“, sagt Blumtritt. Allein auf der Warteliste der beiden Impfzentren stehen insgesamt noch 20 000 Menschen.

Das Licht am Ende des Tunnels sieht Blumtritt bei den Impfungen derzeit noch nicht. Und was ist mit der Hoffnung auf einen unbeschwerten Sommer? „Wenn wir genügend Impfstoff bekommen, dann könnte bis in zwei Monaten jeder ein Impfangebot erhalten.“ (Lesen Sie auch: Handbremse statt Turbo bei Erstimpfungen: Zu wenig Impfstoff in Kempten und im Oberallgäu)

