Was geschah am Bahnübergang in Ruderatshofen?

Nach der Kollision zwischen einem Zug und einem Polizeiauto in Ruderatshofen gibt es weiter viele Fragezeichen. Die Polizei ermittelt - die Bahn schweigt.

28.10.2023 | Stand: 07:57 Uhr

Rote Kreide auf dunklem Asphalt. Wo am Donnerstag noch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Großeinsatz waren, rollen am Freitagvormittag bereits wieder Fahrzeuge über den Bahnübergang in Ruderatshofen. An jener Stelle kollidierte ein Streifenwagen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit einem Regionalzug. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Wie konnte es dazu kommen? Das fragen sich nicht nur die Anwohner der Ostallgäuer Gemeinde. Doch auch am Tag nach dem Bahnunglück gibt es mehr Fragen als Antworten.

