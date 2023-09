Zugausfälle im Ostallgäu: Das sind die Gründe

Ab 13. September kommt es im Ostallgäu zu Zugausfällen. Davon sind zwei Linien betroffen. Wie die DB Regio die Ausfälle begründet und wie lange sie dauern.

10.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zugfahrgäste im Allgäu müssen sich ab Mittwoch, 13. September, bis voraussichtlich Sonntag, 8. Oktober, auf Einschränkungen einstellen. Einige Züge der RE-Linie RE 79 ( Kempten - Buchloe - Augsburg) und der RB-Linie RB 94 (Kempten - Hergatz) müssen vorübergehend entfallen. Das teilt die Bahn AG mit.

Das sind die Gründe für die Zugausfälle

Hintergrund ist laut Pressemitteilung eine "aktuell angespannte Fahrzeugsituation in Folge von Lieferengpässen und einem hohen Krankenstand in der Werkstatt in Kempten". Alternativ können Reisende die parallel fahrenden RE-Linien RE 7 (Augsburg - Lindau-Reutin) und RE 70 ( München - Lindau-Reutin) nutzen. Beide RE-Linien halten zusätzlich in Günzach als Ersatz für die entfallenden Züge. Der Halt in Biessenhofen wird durch die Züge der Linien RB 77 (Augsburg - Füssen) und RB 68 (München - Füssen) bedient. Sie ermöglichen in Kaufbeuren einen Anschluss zu den Linien RE 7 und RE 70.

Was die DB Regio Reisenden im Ostallgäu empfiehlt

"DB Regio Bayern bedauert, ihren Fahrgästen derzeit nicht die gewohnte Qualität bieten zu können und bittet für die Einschränkungen um Entschuldigung und Verständnis", heißt es weiter. Ziel der Maßnahmen sei es, für die Fahrgäste einen verlässlichen Zugverkehr zu bieten und ungeplante Zugausfälle zu vermeiden. DB Regio Bayern bittet die Reisenden, sich vor Antritt ihrer Fahrt über die Reiseauskunft unter www.bahn.de oder in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent zu informieren.

