„Zum Ersten, zum Zweiten...“: Über 300 Kühe, Kälber und Bullen in der neuen Vermarktungshalle in Unterthingau versteigert

04.09.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Parkplätze vor der ProRind Zucht- und Vermarktungshalle in Unterthingau (Ostallgäu) sind beinahe übervoll. Sehr viele Autos parken auf mehreren hundert Metern entlang der Straße. Zahlreiche Landwirte, aber auch etliche Familien mit Kindern – den Sommerferien sei Dank – besuchen dort die fünfte Zuchtviehauktion. Es herrscht geschäftiges Treiben.

In der neuen Halle werden die Tiere getrieben und nicht geführt

Zuvor hatte ProRind zwei Standorte in Kempten und Buchloe. „Ich denke, der Standortwechsel ist reine Gewöhnungssache“, sagt ein 43-jähriger Landwirt aus Vils in Tirol, dem es in Unterthingau gut gefällt. Oft hat er zuvor Auktionen in der Kemptener Allgäuhalle besucht. „Zwar ist Kempten über die A7 besser zu erreichen, aber das Gute hier ist, dass die Tiere frei laufen können. Sie werden getrieben nicht geführt“, sagt er. Das liege daran, dass sie nicht durch die Zuschauermenge, sondern über einen separaten Eingang direkt in die Halle gehen. Lediglich die Bullen müssen geführt werden: „Die sind eben nicht so brav wie die Kühe“, sagt der 43-Jährige und lacht. Er ersteigert einen Bullen für 1300 Euro netto – ein guter Preis.

Insgesamt werden 305 Tiere angeboten, davon 18 Zuchtkälber, 20 Bullen, 25 Kühe und der Rest Jungkühe. 600 Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise Käuferinnen und Käufer sind gekommen. Der externe Auktionator, Josef Hefele, verkündet in rasanter Geschwindigkeit Zahlen. Immer abwechselnd das Gebot und die Nummer des Bietenden.

Auf Euter und Füße achten die Käuferinnen und Käufer vorrangig

Bei manchen Tieren schnellen viele der gelben Gebotstafeln in die Höhe, bei wenigen anderen keine einzige. Vor allem auf die Position des Euters und auf die Füße achten die Landwirte. Eine Kuh sollte reibungslos an den Melkroboter angeschlossen werden und gut laufen können. Doch dann muss natürlich auch das Gebot stimmen, sonst nimmt der Anbieter seine Tiere wieder mit nach Hause.

Josef Hefele leitete bereits viele Viehauktionen. Auch in Unterthingau verkündet der ausgebildete Auktionator in rasanter Geschwindigkeit Zahlen. Bild: Luca Riedisser

Bei einer Kuh wird beispielsweise bis zu 1950 Euro geboten. Der Verkäufer möchte aber nicht unter 2000 verkaufen. „Komm, geh noch ein bisschen hoch“, sagt der Auktionator durchs Mikro und bedeutet dem Höchstbietenden, noch einen draufzusetzen. Dieser lässt sich überreden und geht auf die 2000 Euro ein. Immerhin: Er hat eine Kuh ersteigert, die mit 54 Litern sehr viel Milch gibt. Angaben wie diese sind in einem Katalog zu finden, den fast jeder Besucher in der Hand hat. Zu jeder Kuh sind entsprechende Daten aufgelistet.

Auch ein 50-jähriger Landwirt aus Legau studiert das Schriftstück sorgfältig. Noch steht er ein bisschen abseits. Er wartet, bis die Jungkühe versteigert werden. Zwei wolle er mit nach Hause nehmen. „Eigentlich wollte ich vorher schon in die Boxen schauen, aber ich bin zu spät gekommen“, sagt er etwas geknickt. Das liege an der Umleitung nach Unterthingau, die es derzeit wegen der gesperrten B12-Abfahrt dort gibt. Außerdem habe er lange nach einem Parkplatz gesucht. „Jetzt habe ich keinen besonderes guten Platz erwischt“, sagt er etwas enttäuscht. Die Vermarktungshalle in Kempten sei um Einiges größer gewesen. Da hätte man immer einen Platz gefunden, von dem aus man jedes Tier gut sehen konnte. Mehr als 2500 Euro will der 50-Jährige nicht ausgeben. Und diese Grenze liegt schon ziemlich weit oben.

Roswitha Seitz geht aus Spaß und Interesse auf jede Viehauktion, die sie mitnehmen kann

Die ehemalige Landwirtin Roswitha Seitz (60) hält auf einer Liste die verschiedenen Preise fest, zu denen die Tiere versteigert werden. Inzwischen sind die ersten Jungkühe an der Reihe und die höchste Summe, die die 60-Jährige bisher dokumentiert hat, ist 2700 Euro. „Mal abwarten. Da kommen sicher noch welche für 3000 oder mehr“, sagt sie gespannt. Sie ist lediglich aus Interesse und Spaß hier.

„Es muss schon was ganz Schlimmes passieren, damit ich nicht zu einer Aktion gehe“, sagt sie stolz. Sie treffe hier immer Bekannte, die sie schon vor Jahren auf anderen Versteigerungen kennengelernt hat. Früher hat sie einen Hof in Pforzen geführt. Ihr Mann war immer arbeiten und sei deshalb nie mit auf Auktionen gegangen. „Ich bin dann immer allein nach Buchloe gefahren“, sagt sie. Bezüglich der neuen Halle ist Seitz zwiegespalten: „Die Vermarktung läuft zwar reibungsloser ab. Die Bauern müssen kein Futter mehr mitnehmen und die Kühe werden hier noch mal gereinigt. Aber es ist zu wenig Platz für die Zuschauer“, sagt sie. Heute sei aber auch extrem viel los: „Ich glaube, es sind mehr Besucher hier, als ich jemals auf einer Auktion gesehen habe.“

Die Veranstaltung ist von durchschlagendem Erfolg gekrönt

Dies bestätigt auch der Vermarktungsleiter von ProRind, Werner Schmid, der mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist: „Ich gehe davon aus, dass es die am besten besuchte und auch die teuerste Auktion in unserer Geschichte war. Das ist natürlich auch dem guten Wetter und den Ferien zu verdanken.“ Am teuersten deshalb, weil der Durchschnittspreis für eine Kuh bei 2225 Euro lag – eine beachtliche Summe – selbst für den größten Zuchtviehmarkt Süddeutschlands.

