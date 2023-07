So sieht es zur Halbzeit beim Stadtradeln in Marktoberdorf aus

Das Stadtradeln geht auch in Marktoberdorf auf die Zielgerade zu. Eine Woche lang dauert die Aktion noch. Wie viele Kilometer wurden gefahren? Wer liegt vorn?

30.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Von noch „deutlich Luft nach oben“ beim Stadtradeln sprach die Leiterin des Bürgermeisterbüros und Koordinatorin für die Aktion, Hannah Fischer, im Stadtrat. Zur Halbzeit liegt Marktoberdorf hinter den Ergebnissen der Vorjahre. Sie bat alle Stadträtinnen und -räte, weiter Werbung für die Aktion zu machen.

So viele Kilometer sind die Marktoberdorf mit dem Rad gefahren

In der Tat spricht die Zwischenbilanz nach etwas mehr als der Hälfte dagegen, dass Marktoberdorf die hervorragenden Werte der Vorjahre erreicht. Da war die Stadt stets in der Spitzengruppe bei der Wertung zu finden. Laut Statistik auf der Seite stadtradeln.de sind knapp 1400 Personen aktiv dabei. Den Spitzenwert erreichte die Stadt vor zwei Jahren mit über 2000. Das wirkt sich natürlich auch auf die gefahrenen Kilometer aus. Bis jetzt (Stand 29. Juni) sind es knapp 156.000, was einer Einsparung von gut 25 Tonnen CO2 entspricht. Zum Vergleich: Allein im vergangenen Jahr stiegen 1823 Personen in den Sattel, fuhren 370.500 Kilometer und stießen so 57 Tonnen CO2 weniger aus als bei Fahrten mit dem Auto.

Wer zurzeit an der Spitze beim Stadteradeln liegt

Derzeit Führende sind die „Fendt Varioflitzer“ mit 19.000 Kilometern bei 139 Gruppenmitgliedern. Es folgt die Realschule Marktoberdorf mit 15.000 Kilometern vor dem „Café Vogler“ mit 14.000 – Spitzenreiter mit 412 Kilometern pro Person – und dem Gymnasium mit fast 13.000. Acht Teams haben noch nicht begonnen.

Die Statistik zeigt ebenso, dass auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg noch einen Zahn zulegen müssen, um die Vorjahresergebnisse zu erreichen. 725 Personen haben sich bisher für die Aktion angemeldet – etwa 100 weniger als sonst –, bei 143 (statt 255) liegen derzeit die durchschnittlich pro Kopf geradelten Kilometer. Macht zusammen 96.000 Kilometer. Mit deutlichem Vorsprung von über 9000 Kilometern liegt die Grund- und Mittelschule mit gesamt 21.000 Kilometern einsam vorn. Kein Wunder: Sie stellt mit 305 Radlern auch die größte Gruppe. Den besten Schnitt pro Kopf haben die Werftagsradler mit sage und schreibe 657 Kilometern vor den Albrechts Radlern mit 545.

Bis wann die Teilnehmer beim Stadtradeln mitmachen können

Die Zwischenergebnisse von Marktoberdorf und Obergünzburg spiegeln auch die Resultate zur Halbzeit auf Landkreisebene wider. Dort ist die Tendenz ähnlich. Wie die Zahlen am Ende aussehen, weiß noch keiner. Denn in der letzten Woche kann noch viel passieren. Sowohl in Marktoberdorf als auch in Obergünzburg ist aber noch Zeit, um kräftig in die Pedale zu treten. Bis 8. Juli werden die Kilometer gewertet.

Lesen Sie auch: Allgäuer Joel Kaiser für Bayerischen Sportpreis nominiert

Warum Marktoberdorf bei Ladesäulen für Elektroautos auf Geld verzichtet