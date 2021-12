Zur Verkehrssicherheit: Landkreis Ostallgäu fällt Bäume

Pflege- und Fällarbeiten entlang von Kreisstraßen und kreiseigenen Radwegen wie der Dampflokrunde stehen an. Der Landkreis Ostallgäu möchte die Bäume ersetzen.

09.12.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu muss als Unterhaltsträger für die Kreisstraßen und kreiseigenen Radwege die Verkehrssicherheit seiner Wege gewährleisten. Daher müssen dort von Zeit zu Zeit kranke und beschädigte Bäume und Sträucher zurückgeschnitten oder entnommen werden. In den kommenden Wochen finden erneut solche Arbeiten statt, teilt das Landratsamt nun in einer Presseerklärung mit.

Landkreis Ostallgäu ersetzt gefällte Bäume

Neben allen Kreisstraßen werde dabei der Dampflokradweg im Bereich der Gemeinden Kaltental, Osterzell und Bidingen ein Arbeitsschwerpunkt sein. Gefällte Bäume will der Landkreis durch die Pflanzung an anderer Stelle ersetzen. Die Dampflokrunde ist eine Radstrecke auf der ehemaligen Bahnlinie zwischen Kaufbeuren und Schongau. Um die Verkehrssicherheit dieser mitunter stark frequentierten Strecke zu gewährleisten, wolle der Kreisbauhof dort einige Baumpflege- und Fällarbeiten erledigen. Die Arbeiten sollen vor allem zwischen Aufkirch und Osterzell erfolgen, heißt es in der aktuellen Mitteilung. Entnommen werden demnach vor allem Eschen, die durch das Eschentriebsterben – eine Pilzkrankheit, die zum Absterben der Bäume führt – geschwächt und daher nicht mehr verkehrssicher seien. Dazu hat im Vorfeld eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt stattgefunden. Mit den Arbeiten kommt der Landkreis laut Pressemitteilung seiner Verkehrssicherungspflicht als Eigentümer nach. Die Maßnahmen dienten primär dem Schutz der Radwegenutzer.

Maßnahme unterstützt den Artenschutz

Außerdem unterstütze die Gehölzentnahme an dieser Stelle auch den Artenschutz. Denn an dem ehemaligen Bahndamm haben sich nach Auskunft der Behörde sogenannte Kalkmagerrasen entwickelt. Dieser Lebensraum wird durch das Naturschutzrecht geschützt und beherbergt seltene Tieren und Pflanzen, die an den mageren, trocken-warmen Standort angepasst seien. Werde der Bewuchs durch Bäume und Sträucher zu dicht, beeinträchtige dies jedoch den Lebensraum dieser Arten.

Die Böschung der ehemaligen Bahnlinie bilde außerdem auch eine wichtige Verbindungsachse für weitere trockenheitsliebende Tiere und Pflanzen, die hierüber neue Lebensräume besiedeln können. Diese Funktion werde ebenfalls durch ein zu starkes Gehölzaufkommen eingeschränkt.

Der Landkreis Ostallgäu hat sich in einer freiwilligen Selbstverpflichtung dazu bereit erklärt, gefällte Bäume an anderer Stelle zu ersetzen. So wurden laut Landratsamt allein im Herbst 110 neue Bäume und 300 Sträucher gepflanzt.

Lesen Sie auch