Zusammenstoß auf der B16 bei Altdorf: 21-Jährige missachtet die Vorfahrt

Bei Einfahren auf die B16 bei Altdorf in Richtung Marktoberdorf hat eine 21-jährige Fahrerin ein anderes Auto übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

30.05.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Eine 21-Jährige hat am Montagmorgen, als sie von der B12 bei Altdorf (Biessenhofen) auf die B16 in Richtung Marktoberdorf fuhr, die Vorfahrt eines anderen Autofahrers (26) missachtet und die Fahrzeuge kollidierten. (Lesen Sie dazu auch: 75-jähriger Autofahrer übersieht anderes Fahrzeug: Zusammenstoß in Ruderatshofen

Sachschäden an beiden Autos

Nach Angaben der Polizei kam es aufgrund des Zusammenstoßes an beiden Auto zu Sachschäden im Wert von insgesamt 1500 Euro.

