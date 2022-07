Zwei betrunkene Radfahrer stürzen im Kemptener Wald bei Kraftisried

Mit über ein Promille sind zwei Männer im Kemptner Wald bei Kraftisried mit dem Fahrrad gestürzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

18.07.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Ein 47- und ein 48-jähriger Mann sind am Sonntagmorgen stark alkoholisiert mit dem Fahrrad durch den Kemptener Wald bei Kraftisried gefahren und dabei gestürzt. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf befanden sich die Radfahrer auf dem Heimweg. (Lesen Sie dazu auch: 16-jähriger Fahranfänger in Biessenhofen mit Alkohol am Steuer erwischt)

Einer der beiden Männer löste den Unfall aus

Beide Männer fuhren nebeneinander her, als plötzlich der 48-Jährige einen Schlenker nach links machte und stürzte. Der 47-Jährige erschrak, machte eine Ausweichbewegung, um nicht mit seinem Begleiter zusammenzustoßen und stürzte deshalb ebenfalls. Die Radfahrer erlitten beide Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum in Kempten.

Bei der Unfallaufnahme wurde der Geruch von Alkohol festgestellt

Bei der Unfallaufnahme wurde bei beiden Patienten deutlich der Geruch von Alkohol festgestellt. Die Alkoholtests, die dann durchgeführt wurden, ergaben jeweils einen Wert von über ein Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nun erwartet die beiden Männer eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An ihren Fahrrädern entstand kein Schaden.

