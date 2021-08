Zwei Denkmäler in Marktoberdorf verhüllt: Stadt rückt Holzwürmern mit Gas zu Leibe

Schädlinge haben sich im Grafhof und im Hartmannhaus in Marktoberdorf breitgemacht. Eine Spezialfirma beseitigt sie nun. Wie die Arbeiten ablaufen.

Die Stadt Marktoberdorf hat bald einige ungewollte Untermieter los: In den vergangenen Jahren hat sich nämlich der Holzwurm im Grafhof und im Hartmannhaus breitgemacht. Eine Spezialfirma rückt den Schädlingen nun mit Gas zu Leibe. Jeweils zwei Wochen dauern die Arbeiten an den historischen Gebäuden in der Meichelbeckstraße 14 und 16, die dafür extra mit einer speziellen Plane umhüllt werden. Hermetisch abgeriegelt wird darunter den Schädlingen auf nachhaltige Weise der Garaus gemacht. Bei den Häusern ist nämlich in vielfacher Hinsicht Vorsicht geboten: Sie stehen beide auf der Denkmalliste.

Marktoberdorfer Gebäude stehen auf der Denkmalliste

Den Grafhof und das Hartmannhaus verbindet einen lange Geschichte. Beide Gebäude sind alte Bauernhäuser – im Kern aus dem 18. Jahrhundert, beide Häuser wurden 2015 vom Landesamt für Denkmalpflege zu Baudenkmälern ernannt. Ein Jahr später ergab ein Gutachten, dass im Hartmannhaus der Holzwurm wütet. Das Gebäude gehört seit 1980 der Stadt und beherbergt das Heimatmuseum. Statiker und Schädlingsbekämpfer diagnostizierten: Dielen, Holzbeläge und -exponate sind vom Holzwurm beziehungsweise Hausbock befallen. Auch im Grafhof griffen die Schädlinge Teile des verbauten Holzes an. Die Stadt sprach damals von einer zeitnahen Behandlung, da beim Hartmannhaus ansonsten eine „mittelfristige Einsturzgefahr drohe“. Sie erarbeitete zusammen mit dem Heimatverein ein Konzept, das die Neukonzeptionierung des Museums sowie die Schädlingsbekämpfung vorsah.

Die Bekämpfung des Holzwurms gestaltete sich jedoch als aufwendig und war laut Bauamtsleiter Ralf Baur mit zahlreichen Untersuchungen verbunden. „Dadurch, dass es sich bei den Häusern um Baudenkmäler handelt, muss jede bauliche Maßnahme mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden“, erklärt Baur. Im Vorfeld musste bestimmt werden, in welchem Zustand sich die Häuser befinden, ob noch andere Tiere wie Fledermäuse dort leben und auf welche Weise die Holzwürmer bekämpft werden sollen.

Gas ist für Menschen gesundheitlich unbedenklich

Die Stadt entschied sich für eine Begasung. Diese kostet laut Baur beim Grafhof einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Hartmannhaus komme etwas billiger davon, da das Gebäude kleiner ist. „Die Begasung ist für Menschen gesundheitlich unbedenklich und wurde bereits in Marktoberdorf mehrfach in Kirchen und Kapellen angewandt, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Als 2016 klar wurde, dass das Haus von Schädlingen befallen ist, begann der Marktoberdorfer Heimatverein das Heimatmuseum auszuräumen. Der Bestand wurde gereinigt, verzeichnet und behandelt. „In den vergangenen Monaten haben wir alles wieder ins Hartmannhaus zurückgeräumt“, erklärt Angelika Gapp, Vorsitzende des Heimatvereins. Denn die Exponate sollen mit dem Gebäude behandelt werden. „Wir haben uns wöchentlich getroffen. Die Exponate wurden abgestaubt, gereinigt und sortiert.“ Die Ausstellungsstücke sollten im Hartmannhaus nämlich gleich ihren richtigen Platz bekommen. Seit Montag arbeitet nun eine Spezialfirma am Grafhof. Im ersten Schritt wurde das Gebäude mit einer Plane luftdicht umhüllt. Schon von Weitem ist die Abdeckung in schwarz-rot-gelb zu sehen, die übrigens nichts mit einer Deutschland-Fahne zu tun hat. Die jeweils ein Meter breiten Streifen dienen den Arbeitern zur Orientierung. Die einzelnen Enden der einzelnen Lagen werden zusammen eingerollt und mit Klammern befestigt. So wird die Folie luftdicht. Mehrere Lagen von Sandschlangen auf dem Boden beschweren die Hülle.

Am heutigen Donnerstag soll am Grafhof die Begasung beginnen. Über Schläuche wird das Gas aus Gasflaschen in das Gebäude geleitet. Im Haus verteilt stehen Ventilatoren, die dafür sorgen, dass das Gas zirkuliert und in alle Ecken und Ritzen gelangt. „Gas ist schwerer als Luft und würde ohne die Ventilatoren absinken“, erklärt ein Mitarbeiter der Spezialfirma. Während der Begasung sind die Fenster unter der Hülle geöffnet. Die Plane verhindert, dass das Gas nach außen tritt.

Erst der Grafhof, dann das Hartmannhaus

Die Schädlingsbekämpfung im Stadtzentrum betreut der Marktoberdorfer Architekt Christian Eger. Er erklärt, dass das Gebäude vier Tage begast wird. „Währenddessen wird die Gaskonzentration und die Temperatur überwacht.“ Das Gas wird am Ende wieder abgesaugt und das Haus durchlüftet. Mit lebenden Schädlingslarven, die vor der Begasung ins Haus gebracht wurden, testen die Verantwortlichen, ob die Bekämpfung erfolgreich war. Die Larven müssen am Ende tot sein, sagt Eger. Danach entfernt die Spezialfirma die Plane wieder. Zwei Wochen dauern die Arbeiten am Grafhof. Die gleiche Prozedur wird am Hartmannhaus wiederholt.

„Nach der Begasung kann das Hartmannhaus weiterhin gemeinsam von der Stadt Marktoberdorf und dem Heimatverein genutzt werden“, teilt die Stadt mit. Hochzeiten und kleinere Veranstaltungen wie kulinarischen Führungen können auch künftig im Garten und im Erdgeschoss des Hauses stattfinden. Das Obergeschoss wird für die konservatorische Aufbewahrung der Exponate genutzt, wenn die Holzwürmer beseitigt sind.

Erdhummeln unter der Grafhof

Beinahe hätte übrigens ein Tier ganz anderer Art der Begasung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Drei Tage bevor die Arbeiten begannen, wurden Erdhummeln unter dem Grafhof gefunden – eine geschützte Art. „Zum Glück ließen sich die Bretter, unter denen das Nest war, per Hand entfernen. Die Erdhummeln wurden umquartiert“, sagt Bauamtsleiter Baur.

Zur Historie des Hartmannhauses und des Grafhofs in Marktoberdorf

Hartmannhaus:

„Früher Bauernhof, jetzt Heimatmuseum, zweigeschossig mit Kniestock und Satteldach, im Kern wohl 18. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert verändert“, steht in der Denkmalliste.

Die Historie des Hauses beginnt aber viel früher. 1544 gab es an seinem Standort eine kleine Solde (sprich das Haus eines Kleinbauern und Handwerkers). Auch von 1611 bis 1642, also zur Zeit des 30-jährigen Krieges, sind Hausbesitzer verzeichnet.

Franz Xaver Stadler baute den Hof zum Austragshaus um. Der Stall verschwand und im Wohnteil wurden zwei Wohnungen geschaffen.

Stadlers kinderlose Witwe Kreszenz überschrieb das Anwesen an ihren Neffen Michael Hartmann. Es blieb im Familienbesitz, bis die letzte Alleinbesitzerin, Senzi Hartmann, das Haus der Stadt vermachte mit der Auflage, ein Heimatmuseum einzurichten.

Das Heimatmuseum enthält Sammlerstücke aus dem häuslichen Alltag – landwirtschaftliches und handwerkliches Gerät sowie Spielzeug, die das Leben in Oberdorf vor 100 bis 150 Jahren veranschaulichen.

Grafhof:

Der Grafhof ist ein alter Bauernhof und liegt unmittelbar an der Meichelbeckstraße.

Der Nordflügel des Gebäudes stammt im Kern aus dem 17./18. Jahrhundert. Laut Oberdorfer Häuserbuch geht die Reihe seiner Vorbesitzer bis auf 1685 zurück.

Der Name Grafhof stammt laut Angelika Gapp, der Vorsitzenden vom Heimatverein, von einem der Vorbesitzer.

