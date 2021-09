Zwei Katzen in Marktoberdorf ohne Besitzer: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei in Marktoberdorf sucht die Besitzer zweier Katzen. Ein Kater wurde vor dem Tierheim ausgesetzt, eine junge Katze wurde in Geisenried gefunden.

22.09.2021 | Stand: 12:32 Uhr

In Marktoberdorf sucht die Polizei die Besitzer zwei verschiedener Katzen. Ein braun-schwarz-weiß-getigerter Kater ist in einem Karton vor dem Tierheim in Marktoberdorf ausgesetzt worden. Eine weitere Katze fand sich am Tennisplatz in Geisenried.

Herrenlose Katzen in Marktoberdorf: Kätzchen ist vier Monate alt

Sie ist laut Polizeiangaben etwa vier Monate alt, überwiegend braun mit weißen Pfoten und weiß-schwarzen Flecken, mit kurzem Fell und sehr gepflegt. Hinweise zu den beiden Katzenbesitzern nimmt die Marktoberdorfer Polizei unter der Nummer 08342/960420 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Marktoberdorf und Umgebung lesen Sie hier.