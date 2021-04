Auto prallt mit voller Wucht in stehende Fahrzeuge, die verkehrsbedingt anhalten mussten.

11.04.2021 | Stand: 16:29 Uhr

Biessenhofen Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in der Füssener Straße in Biessenhofen verletzt worden. Dort mussten zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein Autofahrer. Bei dem Aufprall schob er die beiden Wagen vor ihm aufeinander. Der Gesamtschaden beträgt 10 000 Euro.