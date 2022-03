Zwei Radfahrer stoßen in Marktoberdof zusammen: 57-Jähriger schwer verletzt

Zwei Radfahrer kommen sich in Marktoberdorf auf einem Gehweg entgegen und kollidieren. Ein 57-jähriger Mann schlägt mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

19.03.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Am späten Freitagvormittag ist in Marktoberdorf bei dem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer ein 57-jähriger Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 57-jähriger Radler auf dem Gehweg in der Brückenstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Nesselwanger Straße. Auf dem Gehweg der Nesselwanger Straße fuhr gleichzeitig ein Radler Richtung Brückenstraße. Die entgegenkommenden Radler kollidierten. Der 57-jährige Radler fiel mit dem Kopf auf den Asphalt und wurde schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Klinikum Kaufbeuren gebracht.

