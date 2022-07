Zwei Wildfischer nahe Marktoberdorf beim Angeln ertappt

Zwei 47-jährige Männer hat die Polizei am Ettwieser Weiher nahe Marktoberdorf beim Schwarzfischen erwischt. Anglerglück hatten die beiden keineswegs.

08.07.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Ettwieser Weiher nahe Marktoberdorf zwei 47-jährige Männer beim Wildfischen auf frischer Tat ertappt. (Lesen Sie dazu auch: Polizei erwischt Wildfischer an der Wertach bei Marktoberdorf)

Mit selbstgebastelten Angeln versuchten die Männer ihr Glück

Die beiden Männer versuchten mit selbstgebastelten Angeln, bestehend aus einem Besenstiel und einer Angelschur, Fische zu fangen. Dabei hatten sie jedoch kein Glück und bekamen stattdessen nasse Schuhe und Socken. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Fischwilderei.

