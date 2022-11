"Unsere Köpfe 2022": Markus Söder kommt zum Jahresrückblick der Allgäuer Zeitung

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt zum Jahresrückblick der Allgäuer Zeitung nach Memmingen. "Unsere Köpfe 2022": Alle Infos und weitere Gäste.

21.11.2022 | Stand: 13:08 Uhr

„Unsere Köpfe 2022“ heißt die Veranstaltung, die am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Kaminwerk stattfindet. Gäste sind auch der Oberallgäuer Bergsport-Experte Bernd Zehetleitner und die Ärztin Myroslava Tkachivsa, die aus der Ukraine geflüchtet ist und nun bei einem Obergünzburger Pflegedienst arbeitet. Sie wird begleitet von ihrer Chefin Bilgi Thaqi.

Wie kommen wir trotz Energiekrise über den Winter, was sagt er zur Corona-Politik des Freistaats, mit welcher Strategie geht seine Partei in den Landtagswahlkampf 2023? Um solche Themen geht es beispielsweise im Gespräch mit Markus Söder.

Es wird auch interessant zu erfahren sein, ob der Ministerpräsident noch der verpassten Kanzlerkandidatur nachtrauert und wie er sich zur Entscheidung von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer ( Kempten) äußert, der bei der Landtagswahl nicht mehr antreten wird.

"Unsere Köpfe 2022": Die weiteren Gäste

Die Geschichte von Myroslava Tkachivsa ist traurig und ermutigend zugleich. Wegen des Krieges hat die 44-Jährige ihre Heimat verlassen und war eine der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine, die auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben. Bei „Unsere Köpfe 2022“ erzählt die zweifache Mutter, wer ihr den Start in Deutschland erleichtert hat und wie sie sich ihre Zukunft vorstellt.

Bernd Zehetleitner ist Chef der ältesten deutschen Bergsteiger-Schule im Oberallgäuer Burgberg. Im Gespräch mit ihm geht es um den Bergsport-Boom: Was müssen Neueinsteiger beachten, die in den Alpen wandern wollen? Wie sieht er die Entwicklung, dass immer mehr E-Bikes in den Bergen unterwegs sind? Ist der Tourismus inzwischen eine zu große Belastung für die Alpen geworden?

Ab Montag gibt es Karten für „Unsere Köpfe 2022“: Bei der Memminger Zeitung in der Donaustraße 14 (Telefon 08331/109-119) und bei der Allgäuer Zeitung in der Heisinger Straße 14 in Kempten (0831/206-190).