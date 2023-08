Ministerpräsident Markus Söder in Fischen: "Wollen keine Grünen in der Staatsregierung"

Bayerns Ministerpräsident macht am Montagabend Station in Fischen im Allgäu. Dort äußert er sich auch zur kommenden Landtagswahl und erteilt eine klare Absage.

31.07.2023 | Stand: 22:49 Uhr

Ministerpräsdient Markus Söder hat am Montagabend das Oberallgäu besucht. Im Park der Fiskina in Fischen spricht er auf dem CSU-Treffen unter anderem über die kommenden Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern. Und für diese hat er offenbar eine klare Botschaft: "Wir in Bayern wollen keine Grünen in der Staatsregierung."

Auch über die Alpwirtschaft im Allgäu sprach der CSU-Chef: "Der Wolf gehört nicht zu uns." Ob er nun einen Abschuss des Tieres befürworte oder nicht, darauf ging er in seiner Rede nicht ein.

CSU-Sommerempfang Oberallgäu: Ministerpräsident Söder will 7 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastro beibehalten

Zudem verkündete der Ministerpräsident auch konkrete politische Ziele, für die sich die CSU jetzt einsetzen will. Dazu gehören, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe bei sieben Prozent Mehrwertsteuer bleiben solle. Während der Corona-Pandemie war die Steuer herabgesetzt worden. Doch die Senkung solle nun laut Söder dauerhaft beibehalten werden.

Im Publikum in Fischen waren zahlreiche Allgäuer Unternehmer, ehrenamtlich Engagierte, Politiker und Bürger. Beifall erhielt auch Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die in Oberstdorf lebt.

Ein ausführlicher Bericht von der Veranstaltung folgt.