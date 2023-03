Der Allgäuer mit dem bayerischen Restaurant in der Schweiz

Mit 12 Jahren stand der Berufswunsch, dann die Lehre unter Heston Blumenthal: Der Allgäuer Markus Stöckle verbindet klassische Küche mit moderner Philosophie.

11.03.2023 | Stand: 14:04 Uhr

16 Punkte des Gault-Millau für ein bayerisches Wirtshaus & Restaurant, welches in Zürich steht? Der Allgäuer Markus Stöckle hat dies geschafft.

Wer ist Markus Stöckle?

Stöckle wuchs mit vier Brüdern auf einem Milchvieh-Hof auf. Er half gern seiner Mutter in der Küche, wenn er nicht gerade Stalldienst bei den 70 Kühen hatte. Bereits nach den Schnuppertagen in einer Küche als 12-Jähriger war für Stöckle klar, dass er Koch werden wollte. Nach seiner Ausbildung lernte er unter Heston Blumenthal im "The Fat Duck" - einem drei Michelinsterne-Restaurant im Vereinigten Königreich. Die Ausbildung dort dauerte fünf Jahre; 16 Stunden-Schichten waren normal. Dort lernte er auch seine Lebenspartnerin kennen. Elif Oskan ist nicht nur Stöckles Freundin, sondern auch Geschäftsführerin des "Rosi".

Das "Rosi" in Zürich

Elif Oskan zog es nach England wieder in die Schweiz zur Familie, Markus Stöckle folgte ihr. 2018 wurde das Restaurant "Rosi" eröffnet. Bayerische Küche in Zürich? Neben Armer Ritter oder Obatzter gibt es auch Süßes wie Prinzregententorte. Und wer es heimisch möchte, es gibt sogar Allgäuer Kässpätzle mit Salatbeilage. Stöckle hat dafür sogar ein Rezept. Viele Rezepte sind inspiriert durch Recherchen über Johann Rottenhöfer, dem Leibkoch von König Ludwig.

Ein zweites Restaurant - das "Gül"

Zusammen mit seiner Freundin Elif Oskan und dem Bauernschänke-Inhaber Valentin Diem eröffnete Markus Stöckle 2019 das zweite Restaurant in Zürich: Das "Gül". Das Konzept folgt der Heimat von Elif Oskan - der Türkei. Dabei trifft traditionelle Küche moderner Philosophie, so wie Stöckle und Oskan es bei "The Fat Duck" gelernt haben. Der kulinarische Reiseführer Gault-Millau würdigt das mit 15 Punkten.

Ist nebem dem Michelin der einflussreichste Restaurantführer mit französischem Ursprung. Neben einer Auflistung von Empfehlungen gibt es ein Punktesystem von 0 bis 20. Ab 11 Punkten gibt es eine Mütze. Im letzten Jahr wurden die Punkte abgeschafft. Es gibt nur noch Kochhauben, dabei eine bis fünf, wobei in schwarze und rote Hauben unterschieden wird. Die roten hauben sind dabei die herausragenden Lokale in ihrer Kategorie.