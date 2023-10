An diesen Orten im Allgäu finden 2023 Martinimärkte statt

Rund um 11. November finden auch im Allgäu Martinimärkte statt: Alle Standorte im Allgäu für 2023.

20.10.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Jeder kennt die Geschichte von Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Sein Tag ist der 11. November, aber rund um den Tag finden Märkte statt, die auf mittelalterliches Marktrecht beruhen. So auch in Marktoberdorf, wo seit 1459 ein Martinimarkt abgehalten wird. Auch im restlichen Allgäu finden die Martinimärkte statt - mancherorts auch einfach nur Martinsmarkt genannt.

Martinsmarkt oder Martinimarkt?

Sankt Martin und die Märkte

Hier finden im Allgäu

Beide Begriffe werden genutzt und meinen dasselbe: Nämlich einen Markt rund um den 11. November.

Schon im Kindergarten bekommen die Kleinen die Geschichte vom Heiligen Martin kennen. Martin trat auf Wunsch seines Vaters der Armee bei und in einer kalten Winternacht, teilte er seinen Mantel mit dem Schwert, damit ein Bettler nicht erfror.

Rund um den 11. November wurden Zinsen fällig, Knechte und Mägde wurden ausgestellt und ausbezahlt - da bot es sich an mit dem Geld sich für den Winter einzudecken. Durch die Märkte herrschte eine Friedenszeit.

Hier finden im Allgäu Martinimärkte statt:

Den frühestens Martinimarkt richtet Marktoberdorf aus, den spätestens finden Interessierte in Isny (Stand: 20. Oktober).

Oktober

Marktoberdorf - Samstag, 28 Oktober, bis Montag, 30. Oktober Jahrmarkt: 14 - 22 Uhr (Samstag), 10 - 22 Uhr (Sonntag & Montag) | Händlermarkt: 10 - 17 Uhr (Sonntag & Montag)

- Samstag, 28 Oktober, bis Montag, 30. Oktober

November

Ottobeuren - Sonntag, 5. November 7 - 17 Uhr

- Sonntag, 5. November Kaufbeuren - Samstag, 5. November, bis Sonntag, 6. November 13 - 18 Uhr

- Samstag, 5. November, bis Sonntag, 6. November Wangen im Allgäu - Montag, 13. November 7 - 17 Uhr

- Montag, 13. November Biberach an der Riß - Mittwoch, 15. November 7 - 18 Uhr

- Mittwoch, 15. November Isny im Allgäu - Donnerstag, 16. November 8 - 18 Uhr

- Donnerstag, 16. November

Stand: 20. Oktober 2023. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Kennen Sie noch weitere Märkte, die nicht in der Liste zu finden sind? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an digitalteam@azv.de mit Termin, Ort und Name des Marktes und wir nehmen die Veranstaltung nachträglich auf.

