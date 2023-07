Sie ist vielen ein Begriff: Mary Poppins. Das Kindermädchen mit besonderen Fähigkeiten kommt nach Kempten auf die Bühne. Hinter dem Stück steckt das Kari-Tanzhaus, das diese Inszenierung anlässlich seines 25-jährigen Bestehens ins Leben gerufen hat. Was die Tanzschule besonders macht, was sich in der Zeit verändert hat – und welche Werte die Tanzschule schon den kleinen Tänzerinnen und Tänzern vermitteln will - Premiere im Stadttheater