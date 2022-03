Supermarkt, Schulen, Bus? Hier gilt die Maskenpflicht ab dem 20. März noch

Gilt noch die Maskenpflicht im Supermarkt oder in der Schule? Ab dem 20. März fallen viele Corona-Regeln - wo und wann in Bayern noch die Maske mit muss.

Kaum noch Corona-Regeln: Ab dem 20. März ist Schluss mit vielen Einschränkungen. Lediglich die Maskenpflicht bleibt - zumindest teilweise. Die Maskenpflicht war in den vergangenen zwei Jahren eine der konstantesten Regeln und betraf nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Wo gilt sie ab dem 20. März noch?

Ab dem 20. März fallen nahezu alle Corona-Regeln.

Die Maskenpflicht gilt trotzdem noch in einigen Bereichen.

Die Länder können teilweise selbst über die Regeln entscheiden.

Hier gilt die Maskenpflicht ab 20. März noch

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Länder auch nach dem 20. März eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen und dem Nahverkehr anordnen können. Ob dabei FFP2- oder OP-Masken zum Einsatz kommen, ist aktuell noch offen. (Stand: 10. März) Ein Bereich des öffentlichen Lebens, in dem seit nahezu zwei Jahren konstant die Maskenpflicht galt, ist ab dem 20. März wohl "maskenfrei": Supermärkte werden im aktuellen Gesetzesentwurf nicht erwähnt, die Maskenpflicht gilt dann dort nicht mehr.

Die Maskenpflicht an Schulen soll im April fallen

Die Maskenpflicht an Schulen soll ab April in ganz Deutschland fallen. Das sagte der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe zum Abschluss der Kultusministerkonferenz in Lübeck der Bild-Zeitung. Von der Landesregierung in Bayern gibt es dazu noch keine Aussage. Bisher steht dort ein Ende der Maskenpflicht am 20. März oder am 2. April in Aussicht. In Bayern sorgt dieses Thema bereits für Streit zwischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW).

Was gilt in Hotspots in Sachen Maskenpflicht ab dem 20. März?

Sollten in einer Stadt oder Region die Zahlen wieder ansteigen, könnte die Maskenpflicht in einzelnen Bereichen zurückkommen. Noch ist allerdings nicht klar, wie die Hotspot-Regelung konkret aussieht, nur, dass sie weniger an Zahlen und mehr an zwei Faktoren aufgehängt sein soll: der Verbreitung einer möglicherweise gefährlichen Virusvariante und der Auslastung der Krankenhäuser. (Details dazu lesen Sie hier.)

Welche Corona-Regeln gelten im März noch?

