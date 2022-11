Max Raabe und sein Palast Orchester treffen die Seele der Allgäuer

Zweimal musste er sein Konzert verschieben, nun hat es geklappt: Max Raabe war in der BigBox. Die Lieder der Goldenen Zwanziger treiben Freudentränen ins Auge.

21.11.2022 | Stand: 21:25 Uhr

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Max Raabe füllte am 21. November 2022 die Big Box Allgäu in Kempten. Mit seinem Palast Orchester wollte er schon am 9. Dezember 2020 und am 11. Januar 2022 antreten. Max Raabes Gesang gilt als Balsam für die Seele - gerade in der heutigen Zeit dürfte diese Stimme auf offene Ohren stoßen. Seit mehr als 30 Jahren begeistert der Bariton aus Berlin weltweit sein Publikum ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen im Hinblick auf seine regungslose Performance.

