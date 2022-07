Maxi Schafroth über die Nockherberg-Absage und seinen Auftritt in Altusried

Maxi Schafroth liebt die Zweigleisigkeit als Kabarettist und Fastenprediger. Vor seinem Auftritt auf der Freilichtbühne Altusried erklärt er den Unterschied.

23.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Herr Schafroth, Sie treten mit Gitarrist Markus Schalk und dem „Chor der Jungen Union Miesbach“ am 27. Juli auf der Altusrieder Freilichtbühne auf. Wann waren Sie das letzte Mal dort?

Schafroth: Oh, ich glaube vor 28, 30 Jahren bei einem Schulausflug. Damals hat mich das Bühnenbild dazu animiert, vor meiner Klasse einen alten, buckligen Bergbauern zu spielen. Das Problem war, dass mich ohne Mikro keiner gehört hat. Das ist diesmal hoffentlich anders.

Dieses Mal bewegen Sie sich vor der Kulisse des Freilichtspiels „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“, das aus der Feder von Volker Klüpfel stammt …

Schafroth: Ich hab’s noch nicht gesehen, aber ich bette mich gerne in das von Klüpfel gemachte Nest.

Der Hiasl wäre doch auch eine Rolle für Maxi Schafroth, oder?

Schafroth: Ja, wer weiß, vielleicht wird der Abend in diese Richtung gehen. Meine Wurzeln liegen ja in der Improvisation, und ich reagiere gern auf die jeweiligen Umstände und Einwürfe des Publikums. Wenn einer hineinruft: Spiel’ den Bayrischen Hiasl, dann spielen wir halt den Bayrischen Hiasl.

Seit sechs Jahren nennen Sie ihr Programm „Faszination Bayern“, und Ihre Webseite sieht noch so aus wie bei Ihrem Start als Kabarettist. Ganz schön bodenständig.

Schafroth (lacht): Ich setze halt auf traditionelle Werte, bin manchmal a gemächlicher Schumpen, aber das Programm verändert sich ja ständig. Und wegen der Homepage, die habe ich 2008 programmieren lassen, die hat einen Sauhaufen Geld gekostet, und die behalte ich, bis ich mein letztes Programm spiele, das in 30 Jahren wahrscheinlich immer noch „Faszination Bayern“ heißen wird.

Sie feierten 2019 ihr umjubeltes Debüt als Fastenprediger auf dem Nockherberg. 2020 wurde das Spektakel coronabedingt abgesagt, 2021 fand es im leeren Saal statt und heuer wurde das Politiker-Derblecken wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine gecancelt. Wie tief sitzt der Frust?

Schafroth: Die Absage in diesem Jahr fand ich schade. Ich denke, man hätte mit der schwierigen Situation zurechtkommen können. Die Fastenpredigt hätte noch viel mehr Gewicht bekommen. Es ist ja ein Wahnsinn, dass man sich als Fastenprediger hinstellen und den Politikern die Leviten lesen kann. Und die sitzen vor einem und hören sich das an. Das heißt im Grunde auch, dass wir Demokratie und die Freiheit der Rede einigermaßen ernst nehmen. Deshalb hätte ich den Auftritt als wichtiges Signal empfunden. Die Absage hat mich eine ganze Weile umgetrieben, keine Frage. Aber mittlerweile sammle ich schon wieder Material für die Predigt im nächsten Jahr.

Wie wichtig ist Ihnen die Fastenpredigt auf dem Nockherberg?

Schafroth: Es macht Spaß, politische Themen direkt aufzugreifen, ihre Entwicklungen Revue passieren lassen, vor allem aber, dass ich als Fastenprediger Dinge beim Namen nennen kann und dabei die betreffenden Personen vor mir sitzen. Ich dachte, das würde mich irritieren. Im Gegenteil, es beflügelt einen geradezu. Die Fastenpredigt ist für mich eine völlig eigene Form. In meinem Kabarettprogramm bin ich dagegen mehr im zwischenmenschlichen, emotionalen Bereich unterwegs, beschäftige mich mit den Gefühlslagen der Menschen. Diese berufliche Zweigleisigkeit gefällt mir.

Nach der langen Corona-Zwangspause: Wie ist es, wieder vor Live-Publikum zu stehen?

Schafroth: Ich bin wahnsinnig froh, dass ich wieder so viel auftreten kann. Ich spüre, dass die Leute voll dabei sind und merke, dass der alte Spirit, den wir alle vermisst haben, zurückkommt. Vor Leuten live auftreten, sie für zweieinhalb Stunden zum Lachen, Schwärmen und Nachdenken bringen mit Musik und Wort, das ist meine Berufung.

Sie treten regelmäßig im Fernsehen auf, etwa im Satiremagazin „Extra 3“ des Norddeutschen Rundfunks mit Christian Ehring und in der BR-Kabarett-Sendung „Münchner Schlachthof“. Gibt es darüber hinaus Neues?

Schafroth: Ich hatte ja das Glück, dass es für mich im Lockdown einiges an Dreharbeiten gab. Wir haben die dritte Staffel der BR-Comedy-Serie „Servus Baby“ fertig gestellt, und es gab noch weitere Dreharbeiten in München. „Servus Baby“ wird Ende 2022 ausgestrahlt. Ich habe festgestellt, Drehen macht Spaß, aber Auftreten macht noch mehr Spaß. Insofern freue ich mich sehr auf Altusried.

