So tickt Nockherberg-Fastenredner Maxi Schafroth

Maxi Schafroth hat den Nockherberg erobert. Vom Hof der Eltern im Unterallgäu hat er es zum gefeierten Kaberettisten geschafft - live, im TV und auf Youtube.

Maxi Schafroth ist am Nockherberg in München der jüngste Fastenredner, der dort je die Predigt hielt. Von seinem ersten Auftritt beim Paulaner-Starkbier-Fest 2019 waren die Organisatoren so begeistert, dass er beim Politiker-Derblecken 2020 wieder auftreten sollte. Wegen der aufkommenden Corona-Pandemie fiel der Nockherberg 2020 dann ins Wasser.

Hinter der Nockherberg-Rede stecke jede Menge Mühe, sagte Schafroth. Bereits im November habe er mit der Recherche angefangen. Ohne Publikum, aber live im TV und im Stream kann er am 5. März 2021 sein Können wieder zeigen.

Bekannt wurde der Kabarettist, Schauspieler und Musiker aus Stephansried bei Ottobeuren unter anderem mit seiner "Faszination Bayern" und der Sendung "Der reale Irrsinn XXL" im NDR.

Maxi Schafroth - Steckbrief

Name: Maximilian "Maxi" Sachafroth

Geburtsjahr: 1985

Geburtsort: Memmingen

Wohnort: München

Eltern: Leben in Stephansried bei Ottobeuren im Unterallgäu

Große Erfolge: Fastenredner beim Nockherberger Starkbieranstich Moderator der Satiresendung „Extra 3 Spezial – Der reale Irrsinn XXL“ im NDR-Fernsehen Bayerischer Kabarettpreis Rolle im Münchner Tatort Filme wie "Wer's glaubt, wird selig" oder "Sommer der Gaukler"



Maxi Schafroth: Vom Bauernhof der Eltern zur Kabarett-Karriere

Die Karriere als Unterhalter war für Maxi Schafroth alles andere als vorprogrammiert: Schafroth wurde 1985 geboren. Er wuchs in Stephansried bei Ottobeuren auf einem Bauernhof auf. Als erste Erfolge verbucht er auf seiner Homepage die illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im heimatlichen Stall im Unterallgäu.

Bilderstrecke

Maxi Schafroth: Leben und Karriere in Fotos

1 von 10 Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) 2 von 10 In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) In der Nähe von Ottobeuren ist Maxi Schafroth aufgewachsen. Von dort stammt auch ein großer Teil seiner Figuren, über die er in seinem Bühnen-Programm und im TV-Kabarett spricht: der Reini, die Oma und die Eltern. Bild: Ralf Lienert (Archiv) 3 von 10 Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) Das Filmdebüt von Maxi Schafroth: 2011 kommt "Der Sommer der Gaukler" in die deutschen Kinos. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig". Bild: Ursula Düren, dpa /Archivbild) 4 von 10 Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) Zudem war Maxi Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild) 5 von 10 Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg 2015: Maxi Schafroth als Double von Conchita Wurst drückt dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) einen Kuss auf die Backe. Schafroth trat dabei das erste Mal beim Singspiel auf. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 6 von 10 Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Nockherberg mit Horst Seehofer die Zweite. Maxi Schafroth ist rechts als Über-Ich Seehofers verkleidet. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 7 von 10 Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth erhielt 2017 im Münchener Lustspielhaus den Bayerischen Kabarettpreis. Bild: Felix Hörhager, dpa (Archivbild) 8 von 10 Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) Maxi Schafroth hält 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Damit ist er der jüngeste Fastenredner. 2020 sollte er wieder die Fastenrede halten. Das wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. "Das war eine enorme Enttäuschung. Aber ich muss sagen: Im Nachhinein habe ich die Absage verstanden", sagte Schafroth. Bild: Tobias Hase, dpa (Archivbild) 9 von 10 Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) Trotzdem sagt Maxi Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an" - auch oder gerade in Zeiten von Corona. Bild: Vipasana Roy (Archivbild) 10 von 10 Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Bild: Harald Holstein (Archivbild) Im Juli 2020 organisierte Maxi Schafroth deshalb ein Auto-Kabarett auf dem heimischen Hof im Unterallgäu. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Auto-Kabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!", sagte Schafroth. Bild: Harald Holstein (Archivbild) 1 von 10 Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv) Maxi Schafroth stammt aus dem kleinen Dorf Stephansried im Unterallgäu. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof. Zu seinen ersten Erfolgen zählten laut eigener Ausssage eine illegale Traktorfahrt mit acht Jahren und Rodeo im Stall. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Bevor er Kabarettist wurde, machte er die Ausbildung zum Bankkaufmann in Memmingen. Neben seiner Arbeit bei der Bank besuchte er die Schauspielschule. Seine Anfänge als Kabarettist machte er 2007 im Vereinsheim München bei der offenen Bühne „Blickpunkt Spot“. Seine Witze machten weder vor Bankenwelt noch Bauernhof Halt. Auch zwischen Großstadt München und dem ländlichen Allgäu machte er keine Unterschiede - beides traf sein Spott.

Maxi Schafroth: Durchbruch im Film

Größere Bekanntheit erlangte Schafroth im Februar 2009 bei einem Gastauftritt im Fernsehen bei "Ottis Schlachthof". Wenig später folgte sein erstes Kabarett-Soloprogramm: "Faszination Allgäu“ feierte Premiere im Schlachthof München. 2011 wendete Schafroth der Bank endgültig den Rücken zu und wurde freischaffender Künstler.

Auch das Kino war nicht vor Schafroth sicher: Das erste Mal war er in der Filmkomödie "Sommer der Gaukler" des Regisseurs Marcus H. Rosenmüller zu sehen. Ein Jahr später folgte "Wer’s glaubt, wird selig" desselben Regisseurs. Zudem war Schafroth 2012 im Münchner Tatort als Assistent der Kommissare Batic und Leitmayr zu sehen. Zuletzt wirkte er 2018 bei der Webserie "Technically Single" mit.

Maxi Schafroth: Auto-Kabarett auf dem Hof seiner Eltern im Unterallgäu

Trotz Corona sagt Schafroth von sich: " Ich gehöre der Fraktion der ewig Positiven an". Das bewies er auch mit einer Aktion im Juli 2020: ein Auto-Kabarett in Stephansried bei Ottobeuren im Unterallgäu, wo Schafroth aufwuchs.

Dort trat er unter anderem als Angela Merkel und Papst auf. "Mir macht es Spaß, die große Geste zu brechen und Menschen, die man auf den Sockel stellt, in eine gewisse Normalität zurück- zuverfolgen", sagt Schafroth. "Es hat einen Riesenspaß gemacht, das Autokabarett vorzubereiten. Wir haben einen enormen Zulauf gehabt. Dreimal ausverkauft!"

Maxi, Max oder Maximilian Schafroth?

Diese Frage ist einfach zu beantworten: Er selbst nennt sich Maxi, ebenso seine Anhänger. Niemand nennt Schafroth "Max".