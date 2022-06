Mehr als 1000 Syrer nach Deutschland gebracht: Polizei sprengt Schleuserbande

Fahnder aus mehreren bayerischen Städten, darunter aus Kempten, haben einen Schleuserring gesprengt, der mehr als 1000 Syrer ins Land gebracht haben soll.

03.06.2022 | Stand: 11:01 Uhr

Das internationale Schleuser-Netzwerk soll in den vergangenen Syrer, aber auch Türken per Auto, Kleintransporter oder Lastwagen über die Balkanroute nach Deutschland und Österreich geschleust haben. Die Aktionen hätten unter teils "lebensgefährdenden und unmenschlichen Bedingungen" stattgefunden, so die Bundespolizei heute in einer Presseerklärung.

Geleitet wurden die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen von mehreren Staatsanwaltschaften, unter anderem der aus Kempten. "Die europaweiten Ermittlungen richteten sich gegen hoch professionalisierte Schleusernetzwerke, die entsprechend einem legalen "Reiseunternehmen", Logistik im Sinne von Fahrern, Transportunternehmen sowie Safe Houses in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern gemeinsam gegen Bezahlung nutzten", so die Fahnder. Die Schleuser hätten ihre illegalen Dienstleistungen sogar auf diversen Social-Media-Kanälen angeboten.

Schleuserbande gesprengt: Erste Beteiligte schon verurteilt

Bis jetzt konnten den Verdächtigen 154 Schleusungsaktionen nachgewiesen werden, bei denen mehr als 1000 Menschen nach Deutschland gebracht wurden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden 45 Häuser durchsucht und 16 Haftbefehle vollzogen. Erste Beteiligte seien nach Geständnissen auch schon zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden, hieß es am Freitag.