Melissa Naschenweng in Altusried: 3200 Fans feiern Kärntens Schlagerkönigin

Ein Shooting-Stars der Schlagerszene ist Melissa Naschenweng und vergleicht sich selbst gern mit Andreas Gabalier. Liiert ist sie inzwischen mit dessen Bruder.

01.09.2023 | Stand: 08:03 Uhr

Sie ist so etwas wie die Helene Fischer Österreichs. Auch wenn sich Schlagersängerin Melissa Naschenweng selbst im Interviews eher als die weibliche Version von Andreas Gabalier beschreibt. Ein Vergleich, der passen könnte. Schließlich legte die aus dem Kärntner Lesachtal stammende Sängerin in den vergangenen drei Jahren eine bemerkenswerte Karriere hin. In Altusried sang die 33-Jährige am Mittwochabend vor 3200 Fans. „Bei Euch im Allgäu kann man ja nicht nur richtig gut Essen, sondern auch super Feiern“, sagte Naschenweng.

