Memmingen ist bei Mietsteigerungen bayernweit Spitzenreiter

Eine Anfrage der Linkspartei hat ergeben, dass die Mieten in Memmingen stark gestiegen sind. Dafür gibt es mehrere Gründe.

28.05.2021 | Stand: 18:18 Uhr

Bei den Mietsteigerungen liegt Memmingen bayernweit an der Spitze. Das ergab eine Anfrage der Linkspartei bei der Bundesregierung. Demnach stiegen in Memmingen die Mieten zwischen den Jahren 2011 und 2020 durchschnittlich um 6,4 Prozent – jährlich. Die Folge: Es fehlt vor allem bezahlbarer Wohnraum.

Die Analyse, warum das so ist, kommt zu mehreren Ergebnissen. Das ohnehin schon knappe Angebot an Mietwohnungen sei in den vergangenen Jahren nochmals durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen begrenzt worden, sagt der Mieterverein Memmingen. Zudem locke die Stadt als gut laufender Wirtschaftsstandort auch Arbeitnehmer von außerhalb an, die sich die höheren Mieten leisten könnten.

Grundstückspreise sind in Memmingen stark gestiegen

Hinzu komme, dass die Grundstückspreise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen seien – was letztlich die Baukosten und auch die Mieten in die Höhe treibe, damit sich Investitionen noch lohnten, ergänzt die Memminger Baugenossenschaft Siebendächer. Lag der Quadratmeterpreis in Toplagen vor zehn Jahren noch bei etwa 300 Euro, seien es aktuell etwa 1000 Euro.

Die Memminger Wohnungsbaugenossenschaft (Mewo) sieht die Kommune in der Pflicht. Sie würde gerne mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, sagt ein Sprecher. „Das geht aber nur, wenn wir Grundstücke entsprechend günstig von der Stadt bekommen.“ Doch diese seien leider rar, räumt Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) ein. Die Stadt könne nur Rahmenbedingungen schaffen, sie werde aber nicht selbst als Bauherr auftreten.

