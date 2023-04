"Sexuelle Grenzverletzung": Verfahren gegen Memminger Pfarrer läuft noch

Einem Pfarrer aus Memmingen wird Verstoß gegen den Zölibat vorgeworfen. Der Kirchenrechtliche Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt.

14.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wegen des Verdachts „sexueller Grenzverletzungen“ läuft ein kirchenrechtliches Verfahren gegen einen inzwischen vom Dienst freigestellten katholischen Priester aus Memmingen. Im Juni 2021 wurde der Fall öffentlich – doch ein Urteil ist immer noch nicht gefallen. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er mit einer Frau sexuelle Kontakte gehabt und damit gegen den Zölibat verstoßen habe.

Die Memminger Staatsanwaltschaft hatte nach wenigen Wochen ihre Ermittlungen eingestellt. Die Begründung: Es gebe keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Der Priester, seine Anwälte und die Diözese Augsburg äußern sich nicht zu dem Fall, der in einem anderen Bistum nichtöffentlich verhandelt wird. „Wir wissen nicht, was in dem Prozess passiert und auch der Bischof wird über den Stand des Verfahrens nicht auf dem Laufenden gehalten“, sagt ein Augsburger Bistumssprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Das sei für alle Beteiligten „nicht befriedigend“. Wann ein Urteil in dem kirchenrechtlichen Prozess falle, sei nicht absehbar.

Priester aus Memmingen musste Dienstwohnung räumen

Der Priester musste inzwischen seine Dienstwohnung räumen. Er bleibe vom Dienst freigestellt, bis der Fall geklärt sei, heißt es vom Bistum Augsburg. Arbeiten darf er bis dahin nicht. Eine Frau, die inzwischen als Nonne in einem Kloster in Baden-Württemberg lebt, hatte dem Mann vorgeworfen, ein Abhängigkeitsverhältnis mit ihr ausgenutzt zu haben. In diesem Zusammenhang sei es auch zu sexuellen Kontakten gekommen. Die Frau soll zu dem Zeitpunkt volljährig gewesen sein.

