Älteste Memmingerin Elisabeth Wallhäuser feiert 107. Geburtstag

27.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Eine quicklebendige und von ihren Ausflügen in die Memminger Innenstadt vielen bekannte Mitbürgerin feierte jetzt ihren 107. Geburtstag. Damit ist Elisabeth Wallhäuser nicht nur im Bürgerstift die älteste Bewohnerin – sie ist auch die älteste Memmingerin. In die Maustadt kam Wallhäuser, die 1915 im österreich-ungarischen Brünn geboren wurde, allerdings erst nach dem Rentenantritt ihres Mannes. „Das muss 1975 gewesen sein“, sagte Tochter Gertrud Köpplinger beim Geburtstagstreffen mit Memmingens Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh im Speisesaal des Bürgerstifts.

Gertrud Köpplinger ist das einzige Kind der nach dem Krieg in Worms ansässigen Familie Wallhäuser. Sie kam dort quasi mit dem Ende des Krieges zur Welt und ging 1969 als Krankenschwester nach Memmingen, wo sie mittlerweile mit ihrem Mann Joachim ebenfalls im Bürgerstift zuhause ist. Ihn hatte sie als Kollegen im Krankenhaus kennengelernt. Zu ihr nach Memmingen zogen die Eltern 1975, wo sie eine Wohnung in der Schlachthofstraße fanden. Elisabeth Wallhäusers Mann, den sie als deutschen Soldaten im besetzten Brünn kennenlernte und am 1. Februar 1941 heiratete, verstarb bereits 1986. Ins Altersheim zog es die resolute kleine Frau da noch lange nicht.

"Nähmädle" des Fischertagsvereins

Die gelernte Damenschneiderin war zwar als „Nähmädle“ in der Nähstube des Fischertagsvereins im Bürgerstift von der ersten Stunde weg aktiv dabei, als Bewohnerin eingezogen ist sie dort aber erst 2008; da war sie 93 Jahre alt. Wer heute mit der rüstigen 107-Jährigen spricht, der staunt, wie mühelos sie mit Geschichtsdaten um sich wirft. Ihren eigenen Lebenslauf hat sie immer im Kopf parat, wie beispielsweise ihre Lehrjahre als Schneiderin in Brünn von 1929 bis 1932. Als 14-Jährige war sie von der Schule weg ins Berufsleben gestartet. Die Schneiderei bereitet ihr bis heute noch Freude. Zur Nähmaschine in ihrem Zimmer sagt sie: „Die benutze ich inzwischen nicht mehr gar so oft, aber brauchen tu ich sie schon noch“. Im letzten Heimbeirat des Bürgerstiftes war Wallhäuser ebenfalls aktiv.

Überfall durch Handtaschenräuber

Wichtig sind ihr die regelmäßigen Spaziergänge in der Innenstadt. „Der Rollator ist einfach eine tolle Erfindung“, lobt Elisabeth Wallhäuser ihren ständigen Begleiter. 1996 hatte sie dabei aber ein unschönes Erlebnis – sie wurde in der Gerbergasse von einem bis heute unbekannten Handtaschenräuber überfallen. Erst nach einem heftigen Sturz ließ sie ihre Handtasche los. Was sie heute noch am meisten ärgert: „In der Geldbörse, die der Mann mir damals geraubt hat, war ja kaum Geld, aber einige für mich wichtige Andenken an meine Heimat und die Familie.“

Als Bürgermeisterin Margareta Böckh die muntere Seniorin fragte, ob sie denn nicht die Memoiren ihres ereignisreichen Lebens schreiben wolle, antwortete Elisabeth Wallhäuser spontan: „Da hab ich doch gar keine Zeit dafür.“

Mit einem kleinen Mozart-Konzert gratulierte Schwiegersohn Joachim Köpplinger am Piano und verabschiedete die Gäste später mit dem Flohwalzer.