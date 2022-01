Dauer-Ärger um Mini-Kreisverkehr in Memmingen - Viele missachten das Stopp-Schild

Memmingens Mini-Kreisverkehr macht weiter Ärger: Zwar gibt es dort derzeit weniger Unfälle, dafür missachten täglich etliche Autofahrer das Stoppschild.

22.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Immer wieder kommt er zur Sprache, erregt die Gemüter, hinterfragt Sinnhaftigkeit und vor allem Fahrweisen: der Mini-Kreisverkehr bei der Buxacher Straße in Memmingen. „Es kommt mir vor wie eine ,never ending story’. Egal was wir machen, es gibt immer jemanden, der meckert oder es besser weiß“, sagte der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr. In dieser Sitzung war der Mini-Kreisverkehr einmal mehr Thema – als Sachstandsbericht über weitere umgesetzte Maßnahmen vor Ort.

Urs Keil, der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, zeigte die Problematik auf. Seit der Errichtung des Mini-Kreisverkehrs im April 2020 hat sich dieser zu einer Unfallstelle entwickelt. Die häufigste Unfallursache: die missachtete Vorfahrtsregelung.

Mini-Kreisverkehr in Memmingen: 20 Unfälle seit April 2020

Seit es den Kreisverkehr gibt, sind dort 20 Verkehrsunfälle gezählt worden. Die meisten Unfälle passieren in Richtung Norden: Radfahrer würden übersehen. Dabei handelt es sich um 11 von 20 Unfällen. In Richtung Süden, der Laberstraße, sind weitere sechs Unfälle passiert. Hinzu kamen noch Auffahrunfälle.

Mehrere Maßnahmen wurden gestartet, um diese Lage in den Griff zu bekommen, die Situation am Mini-Kreisverkehr zu verbessern (wir berichteten). Dazu zählte auch, dass im Sommer vergangenen Jahres sogenannte Katzenaugen, also reflektierende Knöpfe, angebracht wurden. Am 10. November 2021 wurden Stopp-Stellen errichtet; zum 1. Dezember wurde auf der Kreismitte eine reflektierende Warnbake aufgestellt und positioniert.

Was haben die Maßnahmen bewirkt?

Doch haben diese Maßnahmen gefruchtet? Manfred Guggenmos, Leiter für den Sachbereich Verkehr bei der Polizeiinspektion Memmingen, hatte die Antwort. Er zeigte in der Sitzung auf: Seitdem die Stopp-Stellen eingerichtet und die Warnbake aufgestellt wurden, gab es dort einen Unfall. Es sei schon besser, aber es sei derzeit eben auch Winter. Soll heißen: Momentan würden an diesem Mini-Kreisverkehr weniger Radfahrer ankommen, als das zu anderen Jahreszeiten der Fall sei.

Lesen Sie auch

Hier kommt es in Memmingen immer wieder zu Unfällen - jetzt reagieren Stadt und Polizei Rad- und Fußgängerunterführung in Memmingen

Die Verkehrsmoral hingegen habe sich keineswegs verbessert. Sehr viele Fahrzeugführer würden die Stopp-Stellen schlichtweg missachten. Das zeigen regelmäßige Kontrollen der Polizei. In den vergangenen Tagen wurden in der Spitze 73 Verwarnungen in einer Stunde herausgegeben. Innerhalb von drei Tagen wurden 184 Verwarnschreiben rausgeschickt. Ziel und Hoffnung seien, die Fahrerinnen und Fahrer zum Nachdenken anzuregen, ins Bewusstsein zu rücken, dass dort ein Kreisverkehr ist und man sich an die geltenden Verkehrsregeln halten muss.

Sicher sei nämlich: „Wir werden immer wieder kontrollieren“, so Manfred Guggenmos. Auch in Uniform wolle man Präsenz zeigen. Dann müsse weiter geschaut werden, wie sich die Lage vor Ort entwickelt.

(Lesen Sie auch: An diesem Kreisverkehr in Memmingen häufen sich die Unfälle)

Manfred Schilder: Stopp-Stellen und Warnbake sind eine Eskalation der Situation

Ausschussmitglied Professor Dieter Buchberger (Bündnis 90/Die Grünen) schüttelte mit dem Kopf. Für ihn sei es selbstverständlich, dass man sich an Verkehrsregelungen halte. Manfred Schilder machte klar: Stopp-Stellen und Warnbake sind eine Eskalation der Situation, um „zu zeigen, dass dort ein Kreisverkehr anliegt“. Der sei im Grundsatz und von der Idee eine gute Sache.

Die Frage sei nur, wie man die Verkehrsteilnehmer dazu bekomme, die Verkehrsregeln zu beachten. Matthias Ressler (SPD) wiederum habe aufgehört, sich über ein solches Verhalten zu echauffieren, stellte in der Sitzung die Frage, warum man die Stopp-Stellen nicht belässt und den Kreisverkehr zurückbaut.

Mini-Kreisverkehr in Memmingen sei eine von mehreren Lösungen gewesen

Guggenmos dazu: Der Kreisverkehr ist eine von mehreren Lösungen gewesen. Stärkung des Radverkehrs, Verkehrsberuhigung, Verbesserung des Verkehrsflusses: Das seien Ziele gewesen. Darauf verwies auch die Sozialdemokratin Verena Gotzes: Der Mini-Kreisverkehr als Lösung ist errichtet worden, weil Anwohner einst den Wunsch hatten, dass die dortige straßenverkehrliche Lage angeschaut und verbessert wird.

Fritz Tröger (FDP) stimmte zu: „Die Stadt hat dort die sinnvollste Lösung umgesetzt.“ Die Wenigsten würden dort allerdings die Regeln verstehen und würden vor allem über Blickkontakt kommunizieren. „Eine psychologische Angelegenheit“, meinte Michael Ruppert ( CSU) mit Blick auf einen möglichen Gewöhnungseffekt, der sich ändern müsse.

Eine Angelegenheit, die Birgit Haldenmayr, die Leiterin des Straßenverkehrsamtes der Stadt Memmingen, so gar nicht verstehen kann. Sie könne sich nur wundern, dass es „in Memmingen so schwerfällt, sich an Verkehrsregeln zu halten“. Es kommt auf die Verkehrsteilnehmer an, sagte der Oberbürgermeister. Der Mini-Kreisverkehr werde wohl vorerst weiter Thema bleiben.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen und Umgebung informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".