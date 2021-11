Über 70 Jugendliche verabreden sich zu Schlägerei - Polizei schreitet ein

Die Polizei hat eine Massenschlägerei in Mindelheim verhindert.

19.11.2021

Das hätte wohl übel ausgehen können: Die Polizei hat in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) am Donnerstagabend (18. November 2021) offenbar eine große Schlägerei verhindert. Dazu hatten sich die Beteiligten über ein soziales Netzwerk verabredet, wovon die Polizei Kenntnis bekam. Die eingesetzten Streifen stellten eine Ansammlung von etwa 70-80 Jugendlichen und Heranwachsenden vor dem Bahnhof in Mindelheim fest. Die Beamten lösten die Ansammlung auf, noch bevor es zu Straftaten kam.

Massenschlägerei in Mindelheim geplant: Polizei zeigt erfolgreich Präsenz

Die jungen Leute entfernten sich danach in Kleingruppen in verschiedene Richtungen. Durch starke Polizeipräsenz verschiedener Dienststellen, unter anderem auch durch Streifen der Bereitschaftspolizei und der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm, verhinderten die Beamten eventuelle Ordnungsstörungen, die von den Personengruppen ausgingen.

Das Wetter mit Temperaturen um den Gefrierpunkt tat sein übriges: Letztlich wurde es den Jugendlichen und Heranwachsenden wohl zu kalt, wie die Polizei schreibt. Die Gruppierungen lösten sich auf. Was der Auslöser für die geplante Schlägerei war und weitere Details zu den Gruppen, nannte die Polizei vorerst nicht. Eine Auge auf das soziale Netzwerk wird sie aber auch weiterhin haben.

Vergangene Woche hatte es eine Schlägerei auf einem Schulhof in Memmingen ein Streit gegeben. Aus Beleidigungen entwickelte sich eine Schlägerei. In diesem Fall schritt nicht die Polizei, sondern zunächst der Hausmeister ein. Mehr dazu lesen Sie hier.

