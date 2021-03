Übernachtungshaus auf Campingplatz in Babenhausen mit Tierblut beschmiert

Laut Polizei wurde das Tier gegen das Fenster des Übernachtungshauses in Babenhausn geschlagen. Eine Mitarbeiterin des Kreisjugendrings meldete den Vorfall.

18.03.2021 | Stand: 13:04 Uhr

Ein Übernachtungshaus am Campingplatz in Babenhausen ist mit Tierblut beschmiert worden. Laut Polizei meldete eine Mitarbeiterin des Kreisjugendrings Unterallgäu den Vorfall am Mittwochvormittag den Beamten.

Polizei: Das Tier wurde gegen die Scheibe geschlagen

Am vergangenen Samstag sei das bodentiefe Fenster an dem Haus noch unbeschmutzt gewesen. Als die Polizei am Mittwoch zu dem Campingplatz ausrückte, um den Vorfall zu untersuchen, führten die Beamten einen Blutvortest durch. Dieser ergab laut Polizei, dass sich um Tierblut handele. Die Beamten gehen davon aus, dass das Tier gegen die Fensterscheibe geschlagen wurde. Weitere Blutspuren oder ein totes Tier fanden die Beamten bei dem Haus aber nicht.

Nun sucht die Polizei Memmingen nach Zeugen. Hinweise zu dem Vorfall, der sich zwischen dem 13. März und dem 17. März 2021 ereignet hat, können telefonisch unter 08331/1000 eingereicht werden.

