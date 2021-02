Fußballer bauen Multifunktionsgebäude am Stadion jetzt ohne Unterstützung der Kommune. Entscheidung sorgt für politische Diskussion mit persönlichem Angriff..

25.02.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Der FC Memmingen macht eine Rolle rückwärts bei der Planung eines neuen Multifunktionsgebäudes in der Arena an der Bodenseestraße: Der Verein verzichtet überraschend auf eine Beteiligung der Stadt bei der Finanzierung des 3,1 Millionen Euro teuren Projekts. Diese Entscheidung sorgte in der jüngsten Stadtratssitzung für eine lebhafte Diskussion. Dabei lieferten sich CSU-Stadtrat Professor Dr. Josef Schwarz und Kämmerer Gunther Füßle ein verbales Scharmützel.