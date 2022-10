100 Bewerber warten in Erkheim auf einen Bauplatz

Die Gemeinde Erkheim hat derzeit keine Grundstücke zu vergeben. Die Nachfrage ist laut Bürgermeister trotz steigender Kreditzinsen aber weiterhin spürbar.

20.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist bei vielen Menschen tief verwurzelt. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren niedrige Kreditzinsen, sodass ein regelrechter Bauboom einsetzte. Zwar sind die Bauzinsen seit Jahresbeginn von etwa einem Prozent auf fast vier Prozent gestiegen – dennoch werden wohl viele an ihrem Wunsch nach einem eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung festhalten. Aber wo gibt es noch Bauplätze und wo sind größere Wohnbauprojekte geplant? Unsere Redaktion fragt in loser Folge bei Kommunen der Region in Sachen Wohnungsbau nach. Heute ist Erkheim mit seinen Ortsteilen Arlesried, Daxberg und Schlegelsberg an der Reihe. Wir sprachen mit Bürgermeister Christian Seeberger.

