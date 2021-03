13 Kandidaten streben im Wahlkreis Wangen ein Direktmandat an

Am kommenden Sonntag entscheiden die Bürger in Baden-Württemberg, welche Bewerber den Sprung nach Stuttgart schaffen. Dabei gibt es zwei Favoriten.

12.03.2021 | Stand: 09:19 Uhr

Am kommenden Sonntag sind die Menschen in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die Bürger entscheiden am 14. März, wer künftig die Regierung stellt. Durch ihr Kreuz auf dem Zettel legen sie auch fest, welche Direktkandidaten den Sprung nach Stuttgart schaffen.

Von Dettingen bis Aichstetten

Im Wahlkreis 68 Wangen, der auch die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Berkheim, Dettingen, Erolzheim, Kirchdorf, Rot an der Rot und Tannheim umfasst, stellen sich dafür 13 Bewerber zur Wahl. Klare Favoriten für ein Mandat sind Raimund Haser ( CDU) und Petra Krebs (Grüne), die dem Parlament bereits angehören. Vor fünf Jahre hatte Haser 35,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Krebs holte 30,3 Prozent.

Für die SPD geht Rainer Marquart ins Rennen, der bereits 2006 angetreten war. Frank Scharr ist der Kandidat der FDP. Mit 22 Jahren ist Enes Muric von den Linken der jüngste Bewerber. Für die AfD tritt Helmut Dietz an. Darüber hinaus werfen weitere sieben Bewerber ihren Hut in den Ring. Dies sind: Frank Rogg (ÖDP), Klaus Wirthwein (Freie Wähler), Sona Pietsch (Menschliche Welt), Heike Padberg (die Basis), Rainer Deuschel, (Klimaliste BW), Anette Lenz (Wir 2020) und Daniel Stiefenhofer (Volt).

Stimmen verfallen nicht

Wer von den Kandidaten die meisten Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinigt, erhält ein Landtagsmandat für die neue Legislaturperiode. Alle abgegebenen Stimmen gehen außerdem in die Errechnung der prozentualen Sitzverteilung im Landtag ein. So fallen auch Stimmen für Kandidatinnen und Kandidaten, die ihren Wahlkreis nicht gewinnen konnten, ins Gewicht und verfallen nicht, wie dies bei einer reinen Persönlichkeitswahl der Fall wäre.

Alle Wahlberechtigten haben nur eine Stimme. Die Stimmabgabe umfasst auch die von den Parteien nominierten Ersatzbewerberinnen und -bewerber. Im Falle eines späteren Ausscheidens der gewählten Kandidaten aus dem Landtag treten die Ersatzbewerber an deren Stelle.