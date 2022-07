14 Filme machen Lust auf die Glückswege im Unterallgäu

Schloss Kronburg, Sterne in Ottobeuren gucken: Preisgekrönte Werbeclips sind jetzt zu sehen. Das sind Inhalte.

20.07.2022 | Stand: 13:48 Uhr

Barfuß durch kristallklares Wasser schreiten, radeln entlang saftiger Wiesen, im raschelnden Wald umherstreifen und die Füße ins weiche Moos drücken, einen Blick in das Schloss Kronburg werfen oder in die Basilika Ottobeuren, Sterne gucken im Planetarium Ottobeuren oder einfach im Nachthimmel: Solche Szenen, eingefangen im Unterallgäu, sollen Lust machen auf die Glückswege. Jede Route hat jetzt ihren eigenen kleinen Image-Clip, ab sofort zu sehen bei Youtube auf dem Kanal „Glückswege Allgäu“. Darüber informiert das Landratsamt Unterallgäu.

Was sind die Glückswege?

Die Glückswege, das sind elf Wander- und drei Radwege, die besondere Naturerlebnisse und kulturelle Höhepunkte in der Region verbinden. Natürlich spiele die Gesundheitslehre des Wasserdoktors Sebastian Kneipp eine wichtige Rolle, schließlich sei er Namensgeber der „Glückswege“. So soll Kneipp einmal gesagt haben, nirgendwo anders liege das Glück in all seiner Fülle so nah beieinander wie in seiner Heimat, dem Unterallgäu.

28 Drehtage waren angesetzt

Im Sommer 2021 hat das Filmteam der Agentur boxfish zusammen mit dem Tourismus-Team des Landkreises an 28 Drehtagen dieses Glück mit der Kamera eingefangen und dann aus über fünf Terabyte Datenmaterial 14 kurze Filmchen zwischen einer und drei Minuten produziert – vom Glückskraft-Weg bei Kettershausen über die Glücksmomente-Runde bei Bad Grönenbach bis zum Glückszauber-Pfad bei Bad Wörishofen. „Jeder Film hat eine kleine Story, die neugierig machen soll auf den Weg“, erklärt Tobias Klöck vom Landratsamt Unterallgäu, der das Projekt Glückswege betreut. Gedreht wurde hauptsächlich mit Laienschauspielerinnen und Laienschauspielern aus der Region. „Dabei mussten die Darstellerinnen und Darsteller viel Geduld mitbringen“, erzählt Klöck, der selbst im Film zur Glücksbringer-Tour vor der Kamera stand.

Wetter- und Lichtverhältnisse mussten stimmen

Zunächst mussten Wetter- und Lichtverhältnisse stimmen: „Teilweise haben wir mit dem Dreh schon um 5 Uhr morgens begonnen, weil da das Licht sehr stimmungsvoll ist“, so Klöck. Szenen wurden oft aus unterschiedlichen Perspektiven mehrfach aufgenommen.

Doch der Aufwand habe sich gelohnt: Beim „Golden Citygate 2022“ haben die Filme den zweiten Platz gewonnen in der Kategorie „Tourism Region“.

Das kostete das Projekt

Das Paket für die Glückswege mit 14 Filmen, Audio Guides, Werbung in den sozialen Netzwerken und Anzeigen für insgesamt rund 398.000 Euro wurde im Rahmen des Projekts „Regionale Identität“ vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zu 75 Prozent gefördert, heißt es. Zudem beteiligen sich die Partner-Gemeinden finanziell.

Informationen zu den Glückswegen finden Interessierte unter www.glueckswege-allgaeu.de oder auf den gleichnamigen Kanälen bei Facebook, Instagram und Youtube.

