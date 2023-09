14 Stunden hochklassiges Tischtennis in Markt Rettenbach

Bei den Günztal-Open in Markt Rettenbach setzt sich Frank Elseberg aus Ulm durch. Doch auch Tischtennisspieler aus der Region sind erfolgreich.

Insgesamt 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der dritten Günztal-Open in Markt Rettenbach an den Start gegangen. TTF-Günztal-Vorstand Markus Simon begrüßte die Spielerinnen und Spieler in der Schulturnhalle in Markt Rettenbach. Neben den Herren, die den größten Anteil ausmachten, standen auch Jugendliche, Damen und Senioren an der Platte. Die Teilnehmer kamen aus nah und fern.

Die Turniervorbereitungen waren jedoch auch von vielen verletzungsbedingten Absagen sowie aus persönlichen Gründen geprägt. So konnte etwa das Vater-Tochter-Sohn-Gespann Schillinger aus der Ulmer Gegend nicht antreten, ebenso wenig Josef-Franz Maurer von SV Lonsee, der schon eine jahrelange Freundschaft mit dem TTF Günztal pflegt. Das Turnier startete mit der Konkurrenz der Spieler unter QTTR-Punkte-Wert 1200. Hier setzte sich im zehnköpfigen Teilnehmerfeld Tayfun Celikel vom SV Ungerhausen durch. Er gewann sein Finale gegen Johannes Brader denkbar knapp im fünften Satz. Zuvor schieden Johannes Scherer vom TSV Trunkelsberg und Pascal Kübler vom SV Dettingen im Halbfinale aus. Sie teilten sich somit Platz drei.

Tischtennisspieler Andreas Pfaff bei Günztal-Open in Markt Rettenbach mit der weitesten Anreise

Im Anschluss zeigten die Spielerinnen und Spieler im QTTR-Bereich 1201 bis 1350 ihr Können. Es siegte im Finale Andreas Pfaff vom SV Lonsee gegen Johannes Brader von den TTF Günztal. Pfaff hatte die weiteste Anreise aller Teilnehmer und war dementsprechend hoch motiviert in das Turnier gestartet. Das Finale konnte er mit 3:2-Sätzen gewinnen. Im Halbfinale siegte Pfaff gegen Oliver Huber vom TSV Ottobeuren. Johannes Brader setzte sich gegen Mathis Ligotky vom TSV Trunkelsberg knapp mit 3:2-Sätzen durch.

Danach gingen die Tischtennisspieler im Leistungsbereich QTTR 1351 bis 1500 an die Platten. Die Halbfinals gewannen Michael Schäffler von den TTF Günztal gegen Radu-Dan Roman vom TSV Trunkelsberg (3:0) und Folker Königbauer vom TSV Mindelheim gegen Reinhard Schöne vom SV Ungerhausen (3:1). Das Finale entschied dann Michael Schäffler gegen Folker Königbauer knapp mit 3:2 für sich.

Vorjahressieger gerät ins Straucheln

Der sportliche Höhepunkt war die Konkurrenz QTTR über 1500. Dabei gingen zwölf Teilnehmer an den Start. Vorjahressieger Peter Angerer aus Ottobeuren, der für den SV 1863 Schwabmünchen antritt, galt auch heuer wieder als Favorit auf den Turniersieg. Durch die kurzfristige Turnieranmeldung von Frank Elseberg vom SSV Ulm 1846 hatte er aber einen Gegner auf Augenhöhe mit im Turnier. Doch bereits in der Gruppenphase strauchelte Angerer gegen Stefan Honauer vom SV Memmingerberg. Somit standen sich in den Halbfinals Frank Elseberg vom SSV Ulm und Peter Angerer sowie Stefan Honauer gegen Hannes Eberhard (TSV Altheim) gegenüber. Elseberg und Eberhard siegten beide überraschend deutlich und zogen somit ins Finale ein. Hier zeichnete sich schnell ab, dass Elseberg an diesem Tag in Markt Rettenbach nicht zu schlagen ist. Er gewann klar mit 3:0 und feierte somit den verdienten Tagessieg der „höchsten Konkurrenz“.

Warum viele Tischtennisspieler das Unterallgäuer Turnier schätzen

TTF-Vorstand Markus Simon beendete das Turnier nach 14 Stunden spannendem Tischtennissport um 23 Uhr mit der Siegerehrung der Konkurrenz über 1500 Punkten und zeigte sich mit dem Turnierverlauf rundum zufrieden. Da das Turnier nicht TTR-relevant war, konnten die Spieler befreit aufspielen und auch mal das ein oder andere am Tisch versuchen, ohne dafür Minus-Punkte für eine Niederlage zu kassieren. Das Turnier als „nicht punkterelevant“ zu veranstalten schätzen viele Teilnehmer in dieser Früh-Phase der Vorbereitung auf die Tischtennis-Saison und zeigen auch deshalb Jahr für Jahr ihr Können an den Platten der TTF Günztal.

Trotz allem überlegt Simon, das Turnier im kommenden Jahr von vier auf drei Konkurrenzen zu verkleinern, da auch der Rückgang an Spielern vor dem Tischtennissport nicht Halt macht und es Jahr für Jahr schwerer wird, genügend Teilnehmer für die Konkurrenzen zu bekommen.