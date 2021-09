15-Jährige aus Bad Grönenbach vermisst - Polizei: Sie könnte in Begleitung eines jungen Mannes sein

Seit Freitag wird in Bad Grönenbach eine 15-Jährige vermisst. Sie könnte in Begleitung eines jungen Mannes sein. Die Polizei sucht Hinweise.

25.09.2021 | Stand: 07:32 Uhr

Vermisstenfall in Bad Grönenbach: Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, das auch für das Allgäu zuständig ist, bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Seit Freitag (24. September) gegen 12:30 Uhr wird die 15-jährige Viola Schneider vermisst. Sie ist von ihrer Wohnanschrift in Bad Grönenbach abgängig und wurde zuletzt vermutlich am Bahnhof in Bad Grönenbach gesehen, teilt die Polizei mit.

So sieht die Vermisste aus Bad Grönenbach aus

Viola Schneider ist 165 cm groß und von schlanker Statur.

Sie hat blonde, schulterlange Haare.

Die Vermisste trägt einen beigen Pullover und eine blauen Jeans.

Eventuell könnte sich die 15-Jährige in Begleitung eines jungen Mannes befinden.

Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei Memmingen unter 08331/1000 oder der Polizeinotruf unter der „110“ entgegen.

