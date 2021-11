16-Jährige in Memmingerberg getötet - Tatverdächtige sind 25 und 15

In Memmingerberg nahe des Flughafens Memmingen ist eine 16-Jährige getötet worden. Zwei Tatverdächtige wurden bereits gefasst. Was bisher bekannt ist.

15.11.2021 | Stand: 21:52 Uhr

Update, 21.20 Uhr: Großeinsatz der Polizei in Memmingerberg im Landkreis Unterallgäu: Am Montagvormittag ist die Leiche einer 16-Jährigen in direkter Nähe zum Memminger Flughafen entdeckt worden. Die Jugendliche war durch „massive äußere Gewalteinwirkung“ getötet worden, wie die Polizei mitteilte.

Am Montagabend durchsuchten Dutzende Polizisten systematisch das kleine Waldstück am Flughafengelände, etwa 200 Meter südlich der Landebahn des Airports, wo die Jugendliche gefunden worden war. Dabei hielten die Beamten Ausschau nach Gegenständen, die mit der Tat zu tun haben könnten. Ob die 16-Jährige dort auch getötet worden ist, ist derzeit unklar. Die Tat soll sich laut Polizei bereits am Sonntagabend ereignet haben.

Die Eltern der Jugendlichen hatten sich am Montagvormittag an die Polizei in Memmingen gewandt. Dort gaben sie an, dass ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen war. Daraufhin suchten Polizisten nach der 16-Jährigen. Ermittlungen brachten die Beamten schließlich zu dem Gelände am Memminger Flughafen – und zu der Toten. Und auch zu einem 25-Jährigen und einer 15-Jährigen: Diese beiden gelten als Tatverdächtige. Sie wurden am Montag nach einer Fahndung festgenommen.

16-Jährige in Memmingerberg getötet: Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Der 25-Jährige aus dem Unterallgäu soll der Polizei bereits bekannt sein. Durch welche Delikte, das verrieten die Ermittler am Montagabend nicht. Klar ist: Die drei kannten sich. Aber in welchem Verhältnis sie zueinander standen, auch das ließ die Polizei zunächst offen. Ebenso, ob die 16-Jährige und die 15-Jährige ebenfalls aus dem Unterallgäu kommen.

Wieso musste die Jugendliche sterben? Suche nach dem Motiv nach Tötungsdelikt in Memmingerberg

Wie genau die 16-Jährige getötet worden ist und welches Motiv dahinter stecken könnte, das werde von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nun ermittelt. Helfen sollen dabei Gerichtsmediziner der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Ulm, die ebenfalls am Fundort im Einsatz waren. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zu Motivlage und zum Tathergang bislang keine weiteren Angaben gemacht werden“, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei am Montagabend mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird am Dienstag ein Richter entscheiden, ob der 25-Jährige und die 15-Jährige in Untersuchungshaft müssen.

Ein Großaufgebot der Polizei rückte nach dem Fund der toten 16-Jährigen in Memmingerberg an. Bild: Andreas Berger

Die Straße südlich des Memminger Flughafens war am Montag wegen der Ermittlungen gesperrt. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde der Fundort mit Spezialfahrzeugen ausgeleuchtet, um den Polizisten die Suche in dem Waldstück zu erleichtern. Im Einsatz war auch die Bereitschaftspolizei.

Update 19.20 Uhr. Dieser Bericht wird laufend aktualisiert.

