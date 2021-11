Nach Tötungsdelikt bei Memmingen: Gerüchte machen die Runde

Der gewaltsame Tod der 16-Jährigen aus dem Raum Memmingen beschäftigt vor allem auch andere Jugendliche in der Region. Unter ihnen machen Gerüchte die Runde.

18.11.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Der gewaltsame Tod der 16-Jährigen aus dem Raum Memmingen sorgt in Memmingerberg, in der Stadt und im Umland für Entsetzen – aber auch für Gerüchte.

Die Jugendliche war am Sonntagabend mit mehreren Stichen getötet worden.

Ihre Leiche wurde am Montag auf einem Hangar-Gelände am Memminger Flughafen gefunden.

Die Eltern der Auszubildenden hatten Montagvormittag die Polizei

Die beiden Tatvedächtigen, eine 15-Jährige und ein 25-Jähriger, sitzen in Untersuchungshaft, schweigen aber zu den Vorwürfen.

Gerüchte per Whatsapp

Auch die Gleichaltrigen in Memmingen und Umgebung machen sich Gedanken über das Verbrechen. So machen Gerüchte die Runde, werden unter anderem per Whatsapp verbreitet, vor allem was das Tatmotiv angeht. Zu Motiv und Tathergang gibt es von Polizei und Staatsanwaltschaft aber weiter keine Auskunft, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Ein Freund der Jugendlichen, der sich in unserer Redaktion gemeldet hat, berichtet, dass sich die 16-Jährige öfter mit den beiden derzeit in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen, also der 15-Jährigen und dem 25-Jährigen aus dem Unterallgäu, auf dem Gelände am Allgäu Airport getroffen hätte.

Gelände bei Jugendlichen beliebt

Es ist ein weitläufiges Areal mit stillgelegten Luftschutzbunkern, Hangars und kleinen Waldstücken, etwa 200 Meter südlich der Landebahn gelegen. Dort seien immer wieder Jugendliche unterwegs, sagt Polizeipressesprecher Dominic Geißler. Aber dieser Bereich sei der Polizei nicht als Brennpunkt einer Szene oder von Kriminalität bekannt. Dort hat bisher einmal im Jahr das Ikarus-Festival stattgefunden. Das Gelände sei bei einigen Jugendlichen auch deshalb beliebt, weil es teils schlecht einsehbar sei, sagt einer, der sich dort auskennt. Wer dort spazieren gehe, entdecke schon mal junge Leute, die heimlich rauchen, Pärchen, die in Bunker-Eingängen Sichtschutz suchen. Und hin und wieder solche, die sich einen Joint anzünden. Doch das alles habe bisher nicht für Unruhe dort gesorgt.

Hilfe für solche, die das Verbrechen nicht allein verarbeiten können

Nachdem am Montag auf diesem Gelände die Leiche der 16-Jährigen entdeckt worden ist, wurde auch der Kriseninterventionsdienst (Kid) von der Leitstelle alarmiert, um Erste Hilfe für die Seele zu leisten. Er gehört zum Bayerischen Roten Kreuz Memmingen-Unterallgäu. Die Ehrenamtlichen sind für solche Situationen geschult und helfen Familien und Einsatzkräften in den ersten Stunden nach einer traumatisierenden Situation. Oft helfe es Betroffenen schon, wenn jemand bei ihnen sei, einfach zuhöre, sagt Walter Müller, Mitarbeiter im Kid.

Freunden, Bekannten, Mitschülern, die das Verbrechen nicht allein verarbeiten können, rät Müller, sich an den Hausarzt zu wenden. Der wisse, welche Schritte einzuleiten seien, um psychische Hilfe zu bekommen.

Bilderstrecke

16-Jährige in Memmingerberg getötet: Polizei auf Spurensuche

Die Polizei hat am Montag eine getötete 16-Jährige in der Nähe des Flughafen Memmingen gefunden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Der abgesperrte Tatort wurde am Abend großräumig abgesucht, um mögliche Beweismittel zu sichern. Dazu rückte ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei an.

