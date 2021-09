18-Jährige verhindert schweren Verkehrsunfall in Mindelheim

Eine 18-Jährige hat am Dienstag in Mindelheim einen schweren Unfall verhindert. Die Polizei spricht von einer "hervorragenden Reaktion".

08.09.2021 | Stand: 12:32 Uhr

In Mindelheim ist am Dienstagnachmittag 70-Jähriger Im Eichet stadteinwärts gefahren und hat dabei aus medizinischen Gründen plötzlich das Bewusstsein verloren. Das dadurch führerlose Auto fuhr in einem weiten Bogen über die Einmündung Biberkopfstraße und kam in einem Garten zum Stehen, so der Polizeibericht. Zu dieser Zeit befand sich eine 18-jährige Autofahrerin in der Kreuzung zur Biberkopfstraße.

18-Jährige reagiert schnell, an den Autos entsteht nur ein Sachschaden

Nur durch ihre hervorragende Reaktion konnte sie schwere Unfallfolgen vermeiden, berichtet die Polizei. Sie erkannte, dass der andere Fahrzeuglenker ein Problem hat und er frontal auf ihre Beifahrerseite zufährt. Sie beschleunigte in Richtung Eichet, wodurch ihr Auto lediglich noch seitlich am Heck getroffen und beschädigt wurde. Fahrerin und Beifahrer blieben somit unverletzt. Der 70-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. Lediglich an beiden Fahrzeugen und einem Gartenzaun entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

